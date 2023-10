La candidata a diputada Carina Domínguez se reunió con trabajadores de diferentes espacios

Los tiempos electorales se aceleran vertiginosamente de cara al próximo domingo 22 de octubre, por lo tanto se multiplican a diario las reuniones de trabajos en los diferentes espacios políticos. Concepción del Uruguay es una plaza importante para quienes quieren convertirse en gobernador o legislador provincial, por lo tanto es un permanente escenario de mesas de diálogo que buscan consensos.

En este contexto, Carina Domínguez, Secretaria Adjunta de la seccional entrerriana de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y candidata a Diputada Provincial en el Frente Más por Entre Ríos, pisó suelo “uruguayense” este martes: se reunió con trabajadores de diferentes sectores y aceptó un contacto a fondo con la prensa local.

Debido a que su agenda tenía muchos compromisos, el espacio físico donde pudimos realizar esta entrevista fue el Hospital Justo José de Urquiza; donde la candidata mantuvo charlas con empleados y particularmente con los enfermeros.

-¿A qué se debe su presencia en la ciudad?

-Desde hace un tiempo vengo recorriendo la provincia para hablar con los trabajadores y las trabajadoras del estado sobre cuáles son las condiciones de trabajo, los derechos y en qué podemos mejorar la administración pública. En ese marco, hoy llegué a Concepción del Uruguay y vine directamente al Hospital Justo José de Urquiza para interiorizarme sobre la realidad de algunos sectores.

Estuve dialogando con los compañeros sobre lo referente al plano laboral, el contexto político, la situación que están viviendo los trabajadores, la realidad que afrontan todos los días y cuáles son, a entender de ellos, las posibles salidas o soluciones.

Estas recorridas y el diálogo que estamos manteniendo con trabajadores de salud, comedores escolares, Registros Civiles, escuelas y el resto del sector de la administración pública; van a servir para generar ideas, modificar leyes o crear nuevos marcos legales; en caso de que pueda llegar a formar parte de la Legislatura de Entre Ríos.

Creemos que podemos trabajar en este sentido desde la Cámara de Diputados, pero no representando a una banca de la UCPN, apuntamos a ser los representantes de todas las mujeres y hombres que trabajan en la provincia; tanto del sector público como del privado.

En este sentido; también vengo conversando con otras organizaciones gremiales, porque los trabajadores no sólo tienen iniciativas con respecto a los temas que tienen que ver específicamente con lo laboral; sino también pueden aportar en lo cultural, lo social y diversas capacitaciones.

-Luego de reuniones con diferentes sectores ¿Cuáles son los principales problemas que plantean los trabajadores de diferentes sectores?

-Hay una gran preocupación por el tema salarial; es de sentido común que este sea el principal problema de la grave situación que atravesamos. Estamos muy atentos a cómo pueda desarrollarse la paritaria en las próximas semanas, para ver cómo se resuelve lo referente a los ingresos de los trabajadores.

En el sector de enfermería de este hospital, encontramos algunas cosas que no se adaptan a la normativa y otras que tienen que ver con decisiones de las autoridades del hospital, que nosotros creemos que se mueven modificar.

Convocamos a todos los enfermeros a que se organicen para poder luchar por sus derechos. Me parece que este es el mensaje más importante para enfermería, ya que nos costó seis años conseguir la ley 10.930 de Carrera de Enfermería. Todavía hay muchas cosas que están sin llevarse adelante y los sindicatos tenemos la gran tarea de llevar realizar esta tarea, para poder brindar esos derechos a los enfermeros como corresponde.

Después, en otros sectores del hospital, también hablamos de las condiciones laborales, de la particularidad y complejidad de este nosocomio dentro del sistema de salud y de las necesidades de los trabajadores.

En lo que respecta a los Comedores Escolares, estamos discutiendo un nuevo reglamento para las cocineras y cocineros; que contiene derechos y funciones. El actual reglamento está atrasado, no reconoce las tareas del sector y por eso pretendemos debatir las cuestiones a incorporar; algo que ya empezamos a hacer en paritarias.

En el área de educación también estamos, en el marco de la paritaria sectorial, hablando de un nuevo reglamento superador al que existía; donde queden claras las funciones. En este sector vemos que hay situaciones de desigualdad, maltrato, problemáticas que tienen que ver con el ambiente de trabajo y queremos ver que de alguna manera la reglamentación contenga estas falencias; para que así todos puedan trabajar tranquilos.

-¿En todas las escuelas ocurren estos problemas que estás describiendo?

-El sector en general manifiesta, por un lado que su tarea no es valorada y por otro lado hasta se puede hablar de violencia laboral; depende de cómo se encare la situación.

Entendemos que debe haber una sensibilización por el respeto que tiene que haber con cualquier trabajador; pero en esta área vemos dificultades para corregirlas. Algunas veces los directivos de las escuelas hacen diferenciación con los auxiliares de educación; por lo tanto queremos que esto se termine, se resuelva y se encamine por intermedio de un nuevo reglamento.

-En relación a los salarios, que vos misma marcaste como algo a tener presente ¿Se puede venir un anuncio al respecto en los próximos días?

-La paritaria quedó abierta, porque justamente no podíamos visibilizar el escenario económico y frente a esta situación hay que proteger el salario. En Entre Ríos llevamos el 104 por ciento de incremento salarial, contra una inflación que venía siendo del 80,2 por ciento y ahora se aproxima al 8 por ciento la conocida respecto al mes de septiembre.

En cuanto a ingresos acumulados, todavía tenemos una diferencia a favor; pero la Canasta de Alimentos que necesitan los trabajadores es mucho más alta de la que mide el INDEC.

La discusión siempre tiene que estar abierta, no sé si en los próximos días, pero sí tenemos que definir el último trimestre de año: no puede conformarnos el hecho de que hoy el salario esté por encima de la inflación. Pienso que el gobierno realizará una convocatoria, para dar cumplimiento a la paritaria abierta y hablar nuevamente sobre el salario.

-Pasando un poco al plano político ¿Qué panorama visualizas para las elecciones del 22 de octubre? ¿Cómo analizas el actual panorama, con sospechas que apuntan a que operadores de Rogerio Frigerio estarían haciendo propuestas electorales a los postulantes libertarios?

-Nosotros siempre vamos a defender a un candidato que esté a favor de los trabajadores. Esto es muy importante, porque en la próxima elección se define entre dos proyectos de país y dos de provincia.

La fórmula encabezada por Adán Bahl y Claudia Monjo, claramente respondiendo a los principios peronistas, va a promover y generar en los sectores de trabajo posibilidades y oportunidades. En cambio, vemos que lo otro es incierto; incluso ahora aparece un escenario donde es dudosa la transparencia, las propuestas políticas quedaron vacías y evidentemente Juntos por el Cambio no conoce la provincia de Entre Ríos.

Todo esto no brinda certeza a los trabajadores, incluso la posibilidad de aplicar la famosa mano dura; la cual aseguran que van a utilizar si son gobierno a nivel nacional. Debido a las afirmaciones que hacen los principales referentes de Juntos por el Cambio en todo el país, no tenemos motivos para creer que no habrá ajustes en la provincia si llegan a conformar un gobierno.

En contraposición, la fórmula del peronismo fue clara al explicar que la provincia está ordenada, en crecimiento y puede tener muchas más posibilidades a futuro con una política que permita el desarrollo regional, que apueste a la educación, que fortalezca el trabajo y que genere buenas condiciones para los sectores estatales y privados.

-¿Cómo analizas el trabajo realizado por representantes gremiales, que tras años de amagar finalmente se involucraron en la actividad política y electoral?

-Me parece importante señalar que UPCN tuvo a su Secretario General, José Allende, muchos años en la Cámara de Diputados de Entre Ríos (2011-2015) y logramos al menos diez leyes muy importantes para los trabajadores.

Este antecedente nos alienta a buscar un protagonismo de los trabajadores, no sólo en la discusión política, sino que también en dar el debate por leyes importantes para trabajadores y el funcionamiento del estado.

Como peronistas; creemos que el estado debe ser eficiente, al servicio del pueblo y siempre presente. Esto tiene que defenderse siempre por parte de los trabajadores, por lo cual apostamos a conseguir un espacio en la Cámara de Diputados donde las voces se multipliquen, se escuchen y podamos abrir un lugar de diálogo con las instituciones. Buscamos trabajar para materializar la expresión de los trabajadores.

-¿Después de dialogar con los trabajadores del Hospital ¿Cómo sigue tu agenda en la ciudad?

-Tenemos dos actividades más. Primero nos vamos a reunir con la candidata a viceintendenta, Rossana Sosa Sitto, con quien vamos a dialogar sobre problemáticas de la UADER; que es un tema que nos preocupa y ocupa.

Después voy a acompañar al candidato Adán Bahl, que va a disertar hoy martes en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), donde vamos a poder ver ampliada su propuesta para ser electo gobernador de Entre Ríos. Además, vamos a definir los ejes para seguir trabajando en el marco de la campaña, pensando en las elecciones del 22 de octubre y en ser gobierno el 10 de diciembre.

Por: Matías Dalmazzo