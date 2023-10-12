JORGE FABIÁN ALMADA Q.E.P.D.

FALLECIÓ EN SAN SALVADOR EL 11 DE OCTUBRE DEL 2023
SU ESPOSA: GRISELDA ZALACAIN, SU HIJO: FABIO ALMADA, SU HIJA POLÍTICA JAQUELIN BONATTO, SUS NIETOS: VALENTINA E ISA ALMADA, SUS HERMANOS: JOSÉ, OMAR, RICARDO, DANIEL, ALBERTO, REYNALDO Y GRACIELA, SUS HERMANOS POLÍTICOS: SUSANA, MARíA Y ALEJANDRA Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁn TRASLADOS A CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y RECIBIRAN SEPULTURA EN EL CEMENTERIO LOCAL EL 12 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS 10 HS.
CASA DE DUELO Bº SAN CAYETANO, 10 DEL NORTE 1894, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-
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