Información de Colón

Se brindan jornadas de prevención en Escuelas e instituciones de Colón: El equipo de Adolescencia de la Dirección de Salud llevó adelante un taller de prevención de suicidio dirigido a docentes de la Escuela Secundaria N° 15 de Colón.

En el encuentro se reflexionó sobre los indicadores de posibles situaciones de riesgo y los factores de protección comunitaria para facilitar la contención de la persona afectada por esta problemática.

Esta es la segunda jornada que el equipo interdisciplinario realiza acompañando a las escuelas como actores fundamentales del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se brindaron teléfonos útiles para el trabajo en red y la intervención oportuna en cada situación.

Estas actividades se realizan también en el marco del día Mundial de la salud Mental que se celebra cada 10 de octubre.

La próxima intervención se realizará con padres de la escuela primaria de El Ombú y responsables de cuidado de los niños que concurren al Centro de Día Nuestra Señora del Luján el martes 24 de octubre y los ejes que se abordarán serán nutrición y vínculos saludables.

Colón se promociona en la revista El Planeta Urbano: La ciudad de Colón, ha sido el destino elegido por una periodista de la reconocida revista El Planeta Urbano para una escapada revitalizante. «A solo 320 kilómetros de Buenos Aires, Colón se presenta como un refugio perfecto del bullicio urbano y una oportunidad para reconectar con la naturaleza», comienza el artículo que se puede leer completo en el siguiente enlace: https://elplanetaurbano.com/2023/10/el-destino-con-playas-y-termas-que-pocos-conocen-y-queda-a-menos-de-4-horas-de-buenos-aires/

«Colón, como destino turístico, ofrece una gama diversa de experiencias. Desde playas serenas hasta aguas termales rejuvenecedoras, la ciudad presenta una variedad de opciones para los visitantes. Además, el parque nacional local deslumbra con su belleza natural única en el mundo», indican las líneas de la prestigiosa revista dedicada al lifestyle, tendencias y cultura pop.

El viaje se divide en 3 jornadas; relax en las termas de Colón, inmersión en la naturaleza en el Parque Nacional El Palmar y spa en el Hotel Costarenas.

«El tiempo es otro de los valores de Colón, no surge el apuro, mis pasos se hacen más lentos para caminar la ciudad, conocer sus plazas: la San Martín o la Washington, la calle principal 12 de abril, el edificio de la Biblioteca Municipal, la ex estación fluvial frente al puerto, donde desde 1981 funciona la Secretaría de Turismo de Colón, donde me ayudaron con información y recomendaciones para este viaje increíble. Me voy renovada, y con ganas de seguir conociendo nuevos lugares», finaliza el informe de la periodista.

Se dicta el curso de cabezones en diferentes barrios de Colón: La Municipalidad de Colón a través de la Dirección de Cultura y Educación anuncia el inicio del «Curso de Cabezones» como parte del ciclo cultural 2023.

Este curso, ofrece una experiencia única en el ámbito del arte y la creatividad. Se llevará a cabo los martes en el barrio San Gabriel, los miércoles en el barrio Libertad y los viernes en el barrio San Francisco, de 17:30 a 19:30 horas.

«Curso de Cabezones» es una iniciativa diseñada para fomentar la expresión artística y creativa en la comunidad. Los participantes tendrán la oportunidad de explorar diversas técnicas y estilos artísticos bajo la orientación de talentosos instructores.

El curso está abierto para personas de todas las edades y se ofrece de forma gratuita para fomentar la participación inclusiva.

El lugar de encuentro para estas emocionantes sesiones creativas será el Centro Cultural «Linares Cardozo,» ubicado en Laprida 86. El centro estará abierto de 07:00 a 20:00 horas, proporcionando un espacio acogedor y estimulante para los participantes.

Para obtener más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono: 3447 42-3558 y 3447 64-2014, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. Además, se puede acceder a información adicional enviando un correo electrónico a culturacolon@colon.gov.ar