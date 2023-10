Este miércoles en el Colegio del Uruguay “El Cooperativismo como herramienta de transformación social”

Como lo informáramos oportunamente, se realizará este miercoles a las 20 horas, una charla titulada “El Cooperativismo como herramienta de transformación social”. La invitación es amplia y general porque puede involucrar a toda la sociedad, ayudando a buscar, conocer y aprender sobre nuevas herramientas para desarrollarnos de manera colectiva.

La misma tendrá lugar en el salón “Alejo Peyret” del histórico Colegio Nacional Justo José de Urquiza la charla “El Cooperativismo como herramienta de transformación social”. Estará a cargo de Fabián Velasco.

“Soy parte del elenco de charlistas desde el 2019, y desde entonces integro el staff de capacitación del Banco”, contó a modo de presentación.

Consultado sobre qué es lo principal que le plantean en las charlas, tanto aquellos que participan del movimiento cooperativo como quienes tal vez jamás vieron al cooperativismo como una herramienta concreta de transformación social, o siquiera saben lo que es, Velasco se tomó su tiempo y respondió: “en realidad tiene que ver con el cómo, porque en general los conceptos o los criterios de trabajo cuando uno habla del movimiento cooperativo están claros, uno los puede explicar bien, y la gente en términos generales lo pueden comprender e interpretar, el punto está en cómo es esto de trabajar en forma autogestionada, solidaria, con criterio de eficiencia y de democracia, que son perfectamente compatibles, que no chocan entre sí. Para quienes participan por primera vez (de las charlas) quedan sorprendidos porque todo el mundo en principio está de acuerdo con los planteos, los principios y los valores, sólo que no los conocían ,esto no aparece en las currícula de la formación formal en la institucional de los planes de estudio, por lo tanto hay que estudiarlo por afuera y cuando surgen ejemplos buenos y buenas prácticas de trabajo quedan sorprendidos, agradan, para quienes nunca han podido hablar de esto y ven lo bien que puede funcionar, más si contrapone el modelo cooperativo con un modelo de exclusión, de explotación donde de pronto se participa de modo informal de la economía, o trabajando en relación de dependencia donde no hay posibilidades de tomar decisiones porque el dueño es el directorio que son los que participan y disponen de las decisiones políticas, institucionales, de la empresa como la participación en las ganancias”.

¿De qué hablará?

Los ejes en los que girará la charla serán sobre: “esencia e identidad cooperativa”; “gobernanza”, “democracia”, “desafíos”.

La actividad es organizada por la Comisión de Asociados de la Filial 219 – C. del Uruguay del Banco Credicoop C. L..

Está destinada a asociados y asociadas a Banco Credicoop; cooperativistas en general; estudiantes y docentes; organizaciones sociales; pymes.

La conversación será presencial, no arancelada y abierta para todo el público.

¿Quién es Fabián Velasco?

Vive y ejerce su profesión en la ciudad de Concordia (Entre Ríos). Es integrante de la Comisión de Asociados de la filial Concordia del Banco Credicoop.

Es contador público egresado de la UNER; post-grado profesor en Ciencias Económicas (UNER); director de la Dirección de Promoción de entidades Cooperativas y Mutuales de Concordia; asesor de cooperativas y asociaciones civiles; docente de nivel superior; charlista del Banco Credicoop – Ciclo de charla sobre Economía y Cooperativismo desde 2019; presidente de la Comisión Asociados del Banco Credicoop , filial Concordia; autor de diversos artículos y trabajos de investigación publicados en editoriales especializadas; expositor en diversas charlas, jornadas y congresos sobre temas de Cooperativismo y Economía.