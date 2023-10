En medio del contexto inflacionario que atraviesa el país, el presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros (RUS), Juan Carlos Lucio Godoy, se refirió a la situación del mercado asegurador argentino afirmando que “está en crisis la protección de la propiedad de los bienes” y que esto es “uno de los hechos más críticos de la historia de la industria aseguradora.”

El rol del sector asegurador como instrumento de protección de los patrimonios y la vida de las personas ante determinados riesgos es muy importante a nivel social. Lo cierto es que “sin el reaseguro el seguro no existe”, como indica Godoy, puntualizando que las empresas argentinas deben contar con un reaseguro internacional que las proteja. Pese a esto, las restricciones al pago de los contratos al exterior, impuestas por el Gobierno Nacional desde octubre del 2022, están generando “enormes problemas a las aseguradoras” que no sólo deben lidiar con esta dificultad sino que además deben enfrentar el problema de la falta de repuestos y los fraudes en siniestros.

Godoy explicó que “al no poder pagar el reaseguro está en crisis la protección de la propiedad de los bienes argentinos” constituyendo “uno de los hechos más críticos de la historia de la industria aseguradora.” Asimismo, remarcó que la no asistencia del reasegurador exterior para pagar un siniestro de una empresa argentina “puede ser catastrófico y destrozar años de trabajo y crecimiento.”

“El efecto negativo que está provocando todo esto es muy dañino. Nunca imaginé, en 47 años de vida de reaseguro, una situación así hasta que pasó lo del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) en el año 90, pero ésta es la peor que hemos vivido”, expresó.

Godoy también manifestó que si bien en este último tiempo empezó a existir una comprensión real del problema, “el patrimonio nacional aún está en juego por no estar cubiertos adecuadamente por el reaseguro porque no se permiten girar los pagos y ningún reasegurador va a pagar un siniestro importante en la Argentina de una empresa que puede quebrar si no se le paga en tiempo y forma la prima del reaseguro contratado.”

Siniestros, falta de repuestos y desarmaderos legales

Paralelamente, el presidente de RUS dijo que la inflación afectó profundamente al sector asegurador no sólo porque se trabaja con insumos importados sino porque además “se vende una promesa de un pago de siniestros, que puede o no ocurrir, a un precio de hoy que se paga a un precio de mañana que está inflacionado”.

Por otro lado, Godoy contó que uno de los problemas más complejos de resolver, al momento de cubrir un siniestro, es conseguir los repuestos para los autos. En ese sentido, declaró que en Argentina y como una solución alternativa a la escasez de repuestos por las dificultades de importación de los mismos, se suele recurrir cada vez más a los desarmaderos legales.

“Yo tengo un auto híbrido que casi no uso porque, si me chocan, no consigo repuestos. Al no tenerlos, además de quedarme con el auto parado, como solución tendría que ir a un desarmadero autorizado legalmente para ver si consigo lo que no puedo conseguir en una tienda de autopartes. Ese es el grado de gravedad que tiene la situación por el problema económico y político que atraviesa el país”, enfatizó.

Aumento de autorobos

De igual manera, Godoy aseguró que debido a la escasez de repuestos y a la remarcación de precios, aumentaron los delitos de autorobos, sobre todo el de neumáticos, para cobrar el seguro. Esta situación ha hecho que las aseguradoras estén alertas ante las situaciones de fraude que se incrementan día a día.

“Hemos detectado un montón de fraude con los robos de las ruedas. Así como antes se robaban los pasacassettes, hoy se roban las ruedas y muchas veces se autoroban para cobrar el seguro. Estamos ante una situación muy difícil, por lo que hay que investigar muy bien antes de pagar”, finalizó.