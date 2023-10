El cantante de Ke Personaje se emocionó con el arte de muralista elisense

Emanuel Noir inauguró la obra en un local de Concepción del Uruguay y se emocionó con el trabajo.

Convertida en muralista a partir de un viaje como mochilera con su título de diseñadora industrial bajo el brazo, Juli Casse, artista oriunda de Villa Elisa que actualmente se dedica y vive de ese trabajo, fue convocada para realizar un mural en “House Garage” en Concepción del Uruguay.

La propia artista propuso realizar a Emanuel Noir, cantante y líder del grupo musical Ke Personajes, habitué del lugar.

De vuelta de una gira por Argentina fue el propio cantante el que dejó inaugurada la obra artística, la primera de su tipo que realizaron de su persona.

Juli Casse hace seis años se dedica a pintar murales y sostiene que el muralismo, el arte urbano “nutre a todos los pueblos y cambia los espacios”. A la vez que remarca que le salen “muchos trabajos privados y no tanto en espacios públicos” contó en una entrevista con Javier Etcheveste en FM 97.1 La Voz de la Ciudad, de San José.

House Garage, un local nocturno de Concepción del Uruguay cumplió dos años. Al respecto, la artista comentó: “en ese lugar me pasó algo re loco, el dueño me llamó durante estos dos años para pintarlo, se convirtió en el templo de La Gura (su nombre artístico), está todo pintado por mí”.

Y añadió: “Ampliaron un sector VIP y quería pintar algo, le propuse hacer a Ema porque resulta que siempre va al bar y se sienta en ese sector, aparte están pintados Mick Jagger, Madonna y Michael Jackson y falta alguien de la cumbia y que es de Entre Ríos, uno de los más reconocidos en este momento”.

Los propietarios del local contactaron a Noir: “Enseguida quedó encantado, nos pasó fotos y ahí nació todo”.

“Empecé a pintarlo y no sabíamos si él iba a poder venir por sus giras, justo volvió a Concepción y el mural estaba terminado, se re copó en ir a inaugurarlo, un genio total estuvo muy bueno, yo tenía unos nervios tremendos, no podía creer lo que estaba pasando, pintar a un artista en un muro gigante y que lo vea fue loco” señaló Juli Casse en la entrevista.

Al respecto, agregó: “Es super humilde y se emocionó con el mural, no lo podía creer y me decía que es el primer mural que le hacen”.

Como nació su pasión

“Termino la secundaria y me voy a La Plata a estudiar diseño industrial, me recibí en la Facultad de Bellas Artes que me dio los primeros conocimientos en murales, una artista colombiana me mostró los aerosoles, empecé a pintar en Villa Elisa cuando me venía de vacaciones, no en la calle como le pasó a la mayoría” recordó.

“Todo empezó como un hobbie, una vez recibida vuelvo un tiempo a Villa Elisa laburando y decido emprender un viaje de mochilera durante casi dos años que terminé en Ecuador, allá vivía de pintar paredes” señaló Juli Casse a radio La 97.1 la Voz de la Ciudad.

“Desde ahí me convierto en muralista, vuelvo a Villa Elisa en 2019 y hoy vivo de eso” relató.

Sobre su relación con otra artista del rubro con la cual trabaja asiduamente, Flor Salinas de El Brillante, contó: “vi un arte que hizo en Colón y empezamos a compartir y viajar a encuentros, quedamos convocadas las dos a un certamen en Buenos Aires entre muchos participantes”.

“El muralismo es un trabajo muy arduo, trabajas en andamios y escaleras y los materiales son bastante caros, nutrir las calles, dejar un arte para todo público es valorable, lo hacemos con Flor y también con Ghost, Cristian Gallicet de San José, con quienes queremos hacer una movida en El Brillante” señaló. Fuente InfoPalmares