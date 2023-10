El abogado de Davico cuestiona la moral del Procurador García

Luego de que se difundiera el dictamen del Procurador Jorge García en favor de las impugnaciones a Mauricio Davico, el abogado del actual intendente de Pueblo Belgrano, Juan Ignacio Weimberg, criticó “el aspecto moral y el aspecto técnico” de aquél.

“El Tribunal Electoral, técnicamente, es impecable, lo digo por más que fuese en contra su fallo, se podrían equivocar, podré estar de acuerdo con lo que digan, pero puedo decir que hay una diferencia sideral en el aspecto moral y el aspecto técnico con García”, manifestó el letrado en un medio radial.

En esa línea, sostuvo que “la moral es una cosa y el derecho es otra, uno puede tener una cierta moralidad privada y no la puede imponer al resto. Entonces cuando habla de moralidad de los funcionarios públicos está hablando de algo que no puede imponer; acá lo que estamos interpretando son leyes no morales privadas o morales sociales que incluso pueden estar en contra de lo que dice la ley. Confunde lo que es moral con lo que es el derecho son dos cosas distintas. Te lo resumiría en dos palabras en inglés: ‘panic attack’, así lo titularía al dictamen de García”.

Weimberg cargó fuertemente contra García expresando que “tiene una intencionalidad política, su militancia peronista es manifiesta y ha sido replicada por todos lados”. (APFDigital)