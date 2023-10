Dirección de Prevención y Seguridad Vial Secuestro de vehículos en distintos Puesto Caminero

El trabajo incesante del personal de los puestos camineros se ve reflejado en sus resultados; en el Puesto caminero Antelo, en RP 26 próximo a la ciudad de Victoria, el día martes 17 a las 10:30 hs aprox. se controló un vehículo marca Citroën modelo C-elycee, con dos ocupantes domiciliados en Rosario, Sta. Fe, donde su conductor quien no era titular registral, presento dentro de la documentación, una cedula del rodado la cual a simple vista carecía de elementos de seguridad, por lo que se dio intervención a personal de la División Criminalista de la Departamental Victoria, quienes constataron que dicho documento era apócrifo, por lo que se comunicó al Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, quienes dispusieron el secuestro del rodado, su cedula y la identificación del conductor y acompañante posteriormente su conductor quedo supeditado a las actuaciones.

El día martes 18 las 15:30 horas aproximadamente sobre RN 14 en el Puesto Caminero Paso Cerrito-Chajarí detuvo la marcha de un vehículo marca Audi modelo A1 sport, el cual hacia ingreso a la provincia con sentido norte sur, el mismo conducido por un ciudadano domicilio en la localidad de las Heras, Provincia de Santa Cruz, quien presento una cedula donde no constata como titular registral, por tal motivo se realizó un control más detallado con el resultado que este documento no poseía medidas de seguridad, no reaccionaba a la luz UV, logrando determinar que poseía colocado los dominios de otro rodado misma marca y modelo y el vehículo controlado pesaba con un pedido de secuestro por robo de 11/08/2023, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por este motivo se procedió a comunicar la novedad telefónicamente al fiscal el turno de la localidad de Chajarí, quién dispuso el formal secuestro del vehículo y la correcta individualización del conductor, quien quedo supeditado a la causa.

Posteriormente y siendo las 18:50 hs, sobre la misma RN 14 en sentido Sur Norte, en el Puesto Caminero Gualeguaychú, se controló un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend 1.6, Sedan 5P, conducido por un ciudadano domiciliado en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, quien al solicitarle la documentación del rodado, exhibe Cédula de Identificación de Vehículos, no siendo titular registral y con evidentes signos de ser apócrifa, la cual ante Luz UV no contaba con las medidas de seguridad que poseen los mismos. Ante tal situación se comunica vía telefónica lo acontecido al Juzgado Federal de Gualeguaychú, de donde dispusieron el formal secuestro del vehículo, documentación y en lo que respecta al conductor que sea identificado correctamente y al no mediar impedimento alguno, quedo supeditado a las actuaciones.