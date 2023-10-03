BLANCO ROSA LEUZE  de DUN «BLANCA» Q.E.P.D.

FALLECIO EN LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU EL 3 DE OCTUBRE DEL 2023.
SU ESPOSO PEDRO JULIO DUN. SUS HIJOS: JULIO, ALFREDO Y HUGO DUN. SUS HIJAS POLITICAS: DANIELA, LUISA Y LILIANA. SUS HERMANOS: CARLOS, OLGA, MARIA DEL CARMEN, AMALIA Y ELSA. SUS HERMANOS POLITICOS, NIETOS, BISNIETOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON TRASLADOS Y VELADOS EN EL SALON DEL AGUA POTABLE DE COLONIA ELIA Y SERAN INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE DICHA LOCALIDAD EL 4 DE OCTUBRE A LAS 10,30H.
CASA DE DUELO PASTEUR 714 GUALEGUAYCHU, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 03442-440263.-