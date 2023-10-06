ARTURO HORACIO SITTNER Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 06 DE OCTUBRE DEL 2023, SU HERMANOS: JUAN JOSE, SARA HORTENCIA, AURELIA ISABEL, ELVIRA INES Y MARIA ELENA SITTNER, SUS HERMANOS POLITICOS ELVIRA ESTER EULER, OFEMIO HERNANDO EULER Y ADOLFO FERNANDO EULER, SUS SOBRINOS, SOBRINOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES , PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 06 DE OCTUBRE, CASA DE DUELO MITRE 2912 COLONIA PERFECCION , SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-