viernes, octubre 6, 2023
Fúnebres

ARTURO HORACIO SITTNER Q.E.P.D.

ARTURO HORACIO SITTNER Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 06 DE OCTUBRE DEL 2023, SU HERMANOS: JUAN JOSE, SARA  HORTENCIA, AURELIA ISABEL, ELVIRA INES  Y MARIA ELENA SITTNER, SUS HERMANOS POLITICOS ELVIRA ESTER EULER, OFEMIO HERNANDO EULER Y ADOLFO FERNANDO EULER, SUS SOBRINOS, SOBRINOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES , PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 06 DE OCTUBRE, CASA DE DUELO MITRE 2912 COLONIA PERFECCION , SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-

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