AIDA GRISELDA VERA «GRI» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SUS HIJOS: NESTOR VERA, ANTONELA VELOSO Y JOHANA KIMDERNECH, SUS NIETOS: MICAELA, DAY, AXEL,BAU,LUZ,FELIX, FRAN, BRUNO, SHAISA, YONATHAN, SUS HERMANOS: CACHO, MARY Y SUSI, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, A LAS 17 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO ARTUSI 1635, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVARA ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-