Agradecimiento de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno

La Rectoría y el Equipo de Conducción de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, se complace en agradecer la presencia en el Acto Central de los festejos de los 150 Aniversarios de nuestra histórica casa de estudios a todos/as aquellos/as que acompañaron en tan maravilloso momento, llenando de orgullo la pertenencia a tan esplendorosa Institución Educativa.

Queremos resaltar la presencia de:

Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado

Representantes de la Policía Federal Argentina

Presidenta del Concejo Deliberante: Viviana Sansoni

Secretario de Gobierno: Juan Martín Garay

UTN: Secretaria Académica de la Facultad Ing. Carla Ball.

UCU: Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación, Prof. Silvana Nicero.

UNER: Vicerrectora Dra. Gabriela Virginia Andretich

UADER Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales: Representantes Prof. Fernanda Pepey y Matías Posenatto Delzart

UADER: Facultad de Ciencia y Tecnología: Subsecretaria Académica Guadalupe Villanova

COLEGIO DEL URUGUAY Justo José de Urquiza: Rector Ramón Cieri

Director de Educación Superior: Prof. Diego García

Directora Departamental de Escuelas: Prof. Ana María Díaz

Supervisora/es de los distintos niveles educativos

Docentes y estudiantes de la casa

Institutos Educativos CGE con sus Directivos, estudiantes y Banderas de Ceremonia

Ex estudiantes de distintas promociones

Ex docentes de la Institución

Familias y público en general

COLABORADORES

Profundo agradecimiento a quienes trabajaron incansablemente para llevar adelante este hermoso evento:

VICERRECTORAS: Profesoras Paola Delese y Andrea Callejas

Estudiantes y docentes del nivel secundario que participaron en obras

DIRECTORA Y VICE NIVEL INICIAL: Prof. Laura Leiva y Lucia Cancelo

Estudiantes y docentes de Nivel Inicial que participaron en obras

LOCUTORES: Vice Directora Nivel Primario: Prof. Rosana Silva y Prof. Daniel Leal

Estudiantes y docentes del Nivel Primario que participaron en obras

ÁREA ENCARGADA DEL ACTO: Profesores/as de MATEMÁTICAS de Nivel Secundario

NIVEL SUPERIOR: Profesora Gisela Salvarezza, Profesora Yanina Lemos y Secretaria Académica: Profesora Mariana Bonfantino – Secretario: Profesor Horacio Regueyra. Estudiantes e invitados que participaron en obras

REFERENTES TÉCNICOS: Prof. Viviana Bourdetta – Prof. Marcelo Farchioni – Gonzalo Rodríguez Costoza

AGENTES ADMINISTRATIVOS

AGENTES DE MAESTRANZA

Escuela ET Nº 1: Rectora Mónica Unrein

Colaboración especial de la Ex rectora Profesora Cecilia Castro.

Gracias a los medios por la difusión y el acompañamiento.

MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS ¡!!