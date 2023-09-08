SOCARROS RAMON EDUARDO Q.E.P.D

FALLECIO EN COLÓN ENTRE RÍOS EL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SU ESPOSA: MARIA ANGELICA HERMOSI, SU HIJO: RAÚL EDUARDO SOCARROS, SU SOBRINO: DANIEL ALBERTO VILLA, SU AHIJADA: LARUA MARIA EUGENIA VILLA Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.-
SUS RESTOS SERÁN TRASLADADOS PARA SU CREMACIÓN EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO; PARTIENDO EL CORTEJO FÚNEBRE A L AS 15:00 HORAS DESDE LA EMPRESA PRESTATARIA .-
CASA VELATORIA: PRESBÍTERO COT 107 COLON E.RIOS
CASA DE DUELO: VIEYTES 164 COLON E.RIOS