Siniestros viales con daños, lesionados y secuestro de vehiculo

Alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Pablo Lorentz y Supremo Entrerriano se produjo un siniestro en el cual se encontraron dos motocicletas involucradas.

Una de ellas, una Zanella DUE, 110cc, color blanco con gris y negro, conducida por el joven de 27 años, que iba acompañado por una muchacha de 26 quien había resultado herida y fue trasladada al hospital en una ambulancia. La otra motocicleta, fue una Gilera Smash color gris, conducida por hombre de 34 años, que al parecer no presentaba lesiones visibles, destacándose que ambos vehículos tenían daños en los plásticos delanteros.

El conductor de la Zanella no llevaba casco en el momento del accidente, y el de la Gilera no tenía seguro y su licencia estaba vencida

El incidente se informó a la fiscal auxiliar en turno, quien dispuso una evaluación del estado de las lesiones y la intervención del Departamento de Tránsito.

A las 21:30hs, se realizó una comunicación con el médico policial, quien examinó a la joven y confirmó que no tenía lesiones, realizándose un acta de infracción con retención del vehículo Gilera Smash debido a la falta de seguro y licencia vencida. Se emitió un acta de infracción al conductor de la Zanella por no llevar casco, pero no se retuvo su vehículo ya que presentó un casco para continuar.

Segundo siniestro

Por otra parte, en calle Ereño y su intersección con calle Cabo Pereyra se constató otro accidente vehicular entre una moto y un utilitario.

Al llegar la Policía, se encontraron con dos jóvenes sobre el pavimento, tratándose de menor de 12 años y un joven de 18, quienes momentos antes circulaban en un motovehiculo marca Motomel Blitz sin dominio colocado, quienes manifestaron que circulaban por Ereño de este a oeste cuando pierden el control del motovehículo, colisionando una camioneta Furgón Iveco Daily que se encontraba estacionada.

Tras lo sucedido, se solicitó la intervención de personal médico, y ambos fueron trasladados al hospital J.J. Urquiza, conde constataron presentaban lesiones leves.