Se realizó homenaje a Clementina C. de Alió por los 150 años de la Escuela Normal

Con un acto desarrollado este sábado 23 de septiembre en el Cementerio Local, se realizó un homenaje a la primer Rectora de la Escuela Normal, Clementina Comte de Alió, por el sesquicentenario del establecimiento.

Participaron del mismo el Presidente Municipal, Dr. Martín Oliva, junto a las autoridades del establecimiento, personal docente y no docente, ex profesores y ex alumnos, como así también abanderados de nivel primario, secundario y superior de la escuela. Además, se hicieron presente miembros del Centro Cultural “Justo José de Urquiza” y el Rector del Colegio del Uruguay.

En su discurso, la actual rectora, Prof. Marina Cañete, enfatizó sobre el rol desarrollado por Clementina C. de Alió, de nacionalidad francesa, quién llegó a la ciudad junto a su esposo, el Dr. Agustín Alió, siendo elegida como primera directora de un establecimiento que sería revolucionario, como segunda escuela normal del país, pero primera destinada a la formación de maestras mujeres. 26 años ocupó la rectoría, dándole organización y orientación precisa, adquiriendo renombre a nivel nacional, con una destacada participación en el 1er Congreso Pedagógico Internacional, desarrollado en Bs.As. en el año 1882.

Durante el acto, se depositaron ofrendas florales y fue descubierta una placa, que inmortaliza este año de festejos, y la memoria de la Rectora Fundadora.

Si bien la Escuela Normal, fue abierta en marzo de 1873, traslada tradicionalmente su festejo al 23 de septiembre, en mes de los maestras y estudiantes, cuando se recuerda además el natalicio de Mariano Moreno, quien desde el 22 de abril de 1958 – gracias a un decreto nacional – da nombre a nuestro establecimiento uruguayense.-

CONTINUIDAD DE LAS CELEBRACIONES

El próximo jueves 28 de septiembre, a partir de las 16hs, se realizará el acto central, en las puertas de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” sobre calle jordana, al que se invita a participar a los vecinos y familias, y a todas las instituciones educativas de Concepción del Uruguay, con sus abanderados, y donde se podrá disfrutar de momentos preparados por los distintos niveles del establecimiento.

Además, en el Museo de la Ciudad – ubicado en el primitivo edificio de la escuela, en esquina de calle Galarza y Supremo Entrerriano – se puede visitar hasta el próximo 7 de octubre, la exposición “Formadora de Maestras”, que reconstruye los 150 años de historia de la Escuela. Interesados en visitas guiadas con instituciones educativas, pueden comunicarse para agendar turnos, vía WhatsApp al 3442 680955