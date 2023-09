Se lanzó en Entre Ríos el PreViaje 5

El gobernador Gustavo Bordet, los ministros de Economía, Sergio Massa, de Turismo, Matías Lammens, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, lanzaron el programa PreViaje 5 en la capital entrerriana. “Representa la consolidación de las políticas públicas de turismo”, afirmó el mandatario provincial.

Con la presencia de la vicegobernadora, Laura Stratta, el programa PreViaje 5 fue lanzado en la capital entrerriana al cierre de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que reunió a las autoridades de turismo de las 24 jurisdicciones de la Argentina.

En ese marco, Bordet resaltó que “poder anunciar el PreViaje 5 en Paraná representa la consolidación de las políticas públicas de turismo que venimos teniendo en Entre Ríos”.

“Todas las mediciones en cuanto a ingresos de turismo en Entre Ríos han superado con creces y largamente los niveles de 2019”, resaltó Bordet durante su discurso, y sostuvo que “esto es fruto de un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional con los PreViajes anteriores, pero también es fruto haber trabajado mancomunadamente con todos los sectores y operadores turísticos privados de la provincia de Entre Ríos”.

En esa línea, destacó que “trabajar articuladamente nos ha permitido avanzar con media sanción en Diputados del Ente Mixto de Turismo, así como también coordinar programas turísticos con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y aprovechar todas las promociones”.

Por otra parte, el mandatario provincial resaltó que Entre Ríos puso su granito de arena para “poder llegar con mejoras que incluyen bajas impositivas, como la eximición del 50 por ciento del impuesto inmobiliario a la hotelería en Entre Ríos; también para eliminar ingresos brutos en los complejos termales, pese que el pacto fiscal establece un cuatro y medio por ciento, nosotros estamos en un tres por ciento. Hemos reducido nuestros impuestos para que el turismo también pueda tener ventajas comparativas y poder trabajar mejor”.

Asimismo, Bordet volvió a resaltar las políticas que lleva adelante la provincia en materia de obras públicas que contribuyen al desarrollo turístico, promoción y estímulo al consumo. En ese sentido, señaló que su gestión está “programando a largo plazo, pensando en que hay políticas que tienen que llegar para quedarse y tenemos que defenderlas. Porque ya sabemos qué fue lo que pasó en Argentina cuando se proponen gobiernos de ajuste”.

Seguidamente, Bordet recordó que “el turismo en Entre Ríos era: en verano playas y en invierno termas. Hoy, con PreViaje, con programas que atienden otros segmentos del sector turístico, logramos que todo el año haya turismo. Así como también con los feriados puentes que la gestión nacional anterior quiso eliminar. Cada feriado cuenta, porque representa un ingreso de turistas a nuestra provincia que hacen que genere desarrollo constante”.

Por último, el mandatario provincial resaltó la visión federal que tiene la gestión del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, “para lograr el desarrollo, y crear más y mejores oportunidades, con más generación de empleo, con más crecimiento económico y con un Estado que atiende y resuelve los problemas”.

País de bellezas

Al tomar la palabra, el ministro Massa observó el río Paraná de fondo, y destacó las cualidades turísticas del país: “Si miramos a nuestras espaldas, nos damos cuenta de que los argentinos tenemos con qué: río, montaña, playa, valles, nieve, mar. Tenemos con qué promover esta maravillosa industria sin chimeneas”.

En la misma línea, ponderó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “Si miramos los números, también nos damos cuenta de que tenemos con quiénes promover a la Argentina y al turismo: 648.000 argentinos y argentinas trabajando en un sector que crece sistemáticamente desde la salida de la pandemia y no solo genera empleo y mueve el mercado interno, si uno que es una maravillosa fábrica de dólares”.

Enlazando lo anterior con herramientas para afrontar la realidad, expuso: “Todo el tiempo nos dicen que somos una sociedad fracasada, un país de mierda, pero cuando uno recorre los rincones de la Argentina y ve el talento de quienes trabajan en el sector, la capacidad y creatividad para la inversión de nuestros empresarios, la genialidad de llevar adelante una política pública en medio de la crisis y permitir que siete millones de argentinos y argentinos viajen por dentro del país, se da cuenta de que tenemos con qué salir de la crisis. Tenemos recursos para vendarle al mundo y hacer, como en este junio, récord de la historia argentina en ocupación hotelera”.

“Hay otros que dicen que Aerolíneas, Improtur y el Previaje son un gasto, que viaje el que pueda. Y la verdad, como no somos ese país de mierda que dicen, sino esta belleza imponente, queremos que cada argentino y argentina –sea trabajador, jubilado, beneficiario de un programa social o empresario– tenga la oportunidad de recorrer ese con qué tenemos para salir adelante. Los invito defender no un proyecto político, sino un proyecto industrial, porque el turismo y la gastronomía son industrias sin chimeneas que generan casi 650.000 empleos, más de mil millones de dólares por mes de ingreso de divisas, niveles de inversión importante y, además, nos permiten mostrar a todo el mundo lo que es nuestro país”, concluyó Massa.

También estuvieron presentes, los secretarios de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Reconocimiento a todo el esfuerzo

A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que “realmente es un honor que Paraná haya sido elegida para anunciarle a todos los argentinos el lanzamiento de un nuevo PreViaje. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo que venimos haciendo los paranaenses para posicionarnos como destino”.

Inmediatamente, dijo: “Gracias por esa visión federal que reconoce al interior como protagonista y le da el lugar que se merece. Y gracias por reconocer el derecho que tenemos todos los argentinos a conocer nuestro país y disfrutar. Y acompañarlo con políticas que generan trabajo y desarrollo local”.

Valoró que “Paraná es un ejemplo de lo mucho que se puede crecer cuando se apuesta al turismo, y Gustavo (Bordet) lo sabe, porque nos acompañó en cada paso”. “Ahora queremos llevar ese modelo a la provincia para que otras ciudades y pueblos entrerrianos generen trabajo para sus vecinos. Entre Ríos tiene un potencial enorme en materia turística”, propuso el presidente municipal de la capital entrerriana.

Para finalizar, Bahl puntualizó que “necesitamos a personas con visión como Sergio Massa en Nación, que tomen las decisiones políticas que nos sirvan de apoyo para que transformemos ese potencial en oportunidades para todos los entrerrianos”.

Un Estado que funciona

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo que el PreViaje, “sin ninguna duda, es la política pública más importante de la historia en términos turísticos”, y mencionó que tanto a él como “a todo el equipo que armó PreViaje allá por el 2020, nos genera un orgullo enorme porque es una política que prácticamente no admite discusión”, sostuvo.

En ese marco, se refirió a otro matiz del PreViaje y expresó: “La otra faceta que tiene el PreViaje, que para mí es muy importante y me gusta destacarla, es el tiempo donde discutimos el rol del Estado o la importancia que tiene. Nosotros venimos diciendo hace mucho que con el Estado presente solamente no alcanza, que hay que hacer un poquito más, porque el Estado debe ser además inteligente, eficiente, invertir bien y me parece que el PreViaje es, de alguna manera, una muestra cabal de que eso se puede”.

“El PreViaje, es una muestra de que el Estado puede funcionar bien, de que el Estado cuando es administrado eficientemente impacta en la gente y por eso ha tenido el reconocimiento que tiene”, resaltó el ministro Nacional, Matías Lammens.

De la ceremonia también participaron el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani; autoridades de turismo de las provincias, de las Cámaras de Turismo y empresarios provinciales; funcionarios y funcionarias de transporte de turismo y de los organismos del sector aerocomercial; autoridades del poder ejecutivo y legislativo nacional y provincial, intendentes, entre otros.

PreViaje

Es un programa de preventa turística que reintegra el 50 por ciento del valor del viaje en crédito, para “volver a viajar y utilizarlo en agencias, alojamientos, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios del sector”, según se explica desde la cartera de Turismo, destacando, además que para los jubilados el reintegro es del 70 por ciento.

En esta edición, el nuevo tope será de 100.000 pesos, incluirá el fin de semana largo del 13 al 16 de octubre y se podrá utilizar desde fines de septiembre hasta fines de octubre.