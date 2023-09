Regatas sub campeón sub 16 de Asociación de Hockey del Centro-Sur

El pasado fin de semana concluyó la temporada en la Asociación de Hockey del Centro-Sur Entrerriano (AHCSE) con las definiciones de la Sub 16 y la Primera. En Sub 16, Regatas no pudo con San Jorge y cayó derrotado por 1 a 0, obteniendo el segundo puesto.

Además de la Sub 16, Regatas también compitió en primera. El equipo dirigido por Julieta Gay se enfrentó con el Club de Profesionales en el juego por el quinto puesto, pero cayó derrotado por 2 a 0 y finalizó la temporada con el sexto puesto en la tabla general.

Destacar que, con estas dos categorías, ya finalizó el torneo de la AHCSE. Unas semanas atrás, el Cele había logrado consagrarse campeón en Sub 14 como local, luego de que las chicas le ganaran por 2 a 0 a Carpinchos. En cuanto a la Sub 12, finalizó quinta luego de que Carpinchos no se presentara al juego por el quinto puesto.

Además, tras disputarse las diez fechas correspondientes, el Cele terminó en el cuarto puesto del torneo de Primera Caballeros. El podio lo conformaron Santa Rosa, San Jorge y Juventud de Caseros (campeón).

Reconocimientos individuales

Regatas tuvo, junto a San Jorge, la valla menos vencida del torneo, premio que se otorga por el rendimiento en la etapa regular de la competencia. Catalina Germanier recibió un solo gol en todo el torneo, siendo este el de la final del fin de semana.