¿Qué nos pasa como sociedad en materia vial?

El pasado fin de semana fue verdaderamente preocupante en lo que respecta a materia vial. Numerosos siniestros con fallecidos, heridos extremadamente graves con riesgo de vida, lesionados de diversa consideración y millonarias pérdidas materiales, dejan demostrado que algo está fallando y no se vislumbra una solución.

Al parecer los factores que van conjugando para que esto sea cada vez más grave, son la impericia, la irresponsabilidad, las condiciones físicas de quienes van al volante (cansancio, consumo de bebidas o sustancias, problemas de salud), las condiciones de rutas y caminos, el estado de los vehículos y también las condiciones climáticas.

Si uno analiza lo sucedido en la provincia entre el viernes y el domingo, es el fiel reflejo de lo que sucede en materia vial, situación de la cual no somos exclusivos los entrerrianos, ya que la accidentología vial, bien puede ser considerada una “pandemia”, ya que se cobre miles de vidas diariamente en todo el mundo, pero lo que sucede en Argentina es muy preocupante.

El detalle de un finde lluvioso

Choque múltiple puente Rosario – Victoria con 8 lesionados.

Despiste en ruta 12 en el KM 152, de un automóvil Ford KA, con un lesionado.

Despiste en ruta 14 kilómetro 5 Peugeot 206, con tres ocupantes, solo golpes y daños.

Despiste en ruta 12 kilómetro 154, Chevrolet Cobalt, con único ocupante, daños y golpes.

Despiste ruta 12, kilómetro 142 de un Chevrolet Ónix con 5 personas. Golpes y daños.

Despiste en acceso J.J. Bruno de C. del Uruguay. Fiat Mobi 2 heridos gravísimos.

Vuelco de un Volkswagen Gol en bulevar Yrigoyen de C. del Uruguay. Daños y golpes.

Despiste VW Gol con 3 personas, en ruta provincial 1, en el Distrito Tatuti (Federación). Daños y golpes.

Despiste fatal en el kilómetro 32 de Autovía Artigas. Conductor fallecido.

Choque camioneta y auto en Federación. Daños y un lesionado.

Despiste de un VW Gol en Santa Elena. Importantes daños y un lesionado hospitalizado.

Despiste en kilómetro 137 ruta 39. Peugeot 206. Daños y una lesionada internada.

Choque Fiat Regata con un ciervo en ruta 12. Importantes daños y un lesionado.

Choque camión y camioneta ruta 6, muy cerca de Macia. Daños y dos hospitalizados.

Fueron al menos 14 siniestros en menos de 3 días, que se cobraron la vida de una persona, otros dos jóvenes de Colón pelean por sobrevivir en el hospital Urquiza y varias personas con lesiones de diversa consideración.

Si analizamos fríamente los sucesos, e la mayoría de los casos podrían conjugarse esos factores, como ser la imprudencia, la impericia y las condiciones climatológicas (fin de semana con lluvias y lloviznas).

Quienes se sube a un vehículo deben ser conscientes de al ponerse frente a un volante, si no están en condiciones normales para la conducción (sea por consumo de bebidas u otras sustancias) transforman ese vehículo en un arma que puede ser letal.

Los mismo sucede si, aunque estando en condiciones normales de conducción, se maneje de manera imprudente, sin respetar límites de velocidad, sobre todo si el mal tiempo (niebla, lluvia, u otros factores) complican la normal circulación.

Para lograr “curar” a nuestra sociedad de este “enfermedad vial”, sin dudas está haciendo falta mayor educación, más controles y una severa preparación a la hora de otorgar las licencias de conducir, en la que los aspirantes tengan certero conocimiento de las normas y los riesgos a los que se enfrentan a la hora del manejo, ya sea para ellos o para terceros.

La ocurrido este domingo en el acceso a La Histórica, que tanto dolor nos genera como comunidad por tratarse de personas jóvenes, conocidas y queridas en su ciudad natal, Colón, nos debe abrir los ojos.

Hasta cuando tendremos que llorar a amigos, familiares o porqué no a desconocidos. No se trata de reprochar, se trata de generar conciencia de una vez por todas. No beber a la hora de manejar, estar descansado para tomar un volante, respetar las velocidades límite y bajarlas cuando las condiciones climáticas lo ameritan, sobre todo sabiendo que muchos de nuestros caminos, rutas o calles con lluvia o hasta secas son en muchos casos, trampas mortales.

Todos somos responsables, los medios de prensa con el deber de informar y alertar a la comunidad, quien maneja, el que acompaña y permite, el que controla el tránsito, quien otorga las licencias y el Estado en tener en condiciones las rutas y nos eduque. Mientras este mecanismo tenga engranajes que no funcionen, seguiremos lamentando siniestros y llorando víctimas.

