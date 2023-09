Paula Santini entre el básquet y el estudio

Paula Santini, una de las prometedoras jugadoras de la cantera del club, ha estado defendiendo los colores de la institución desde que tenía 4 años. En la actualidad, la joven talento va por la cuarta Liga. Paula habló de esta nueva temporada, su desarrollo desde sus comienzos, su salto de calidad de los últimos años y su evolución, además de hablar de su formación académica cursando en la ciudad de Concepción del Uruguay el primer año de medicina en la Universidad pública de Entre Rios UNER.

Paula Santini es una de las jóvenes talentosa de la Liga, que la vio crecer desde pequeña. Pauli de 18 años jugadora del Tomás de Rocamora, club con el cual hizo toda su carrera hasta el día de hoy inclusive, forma parte del plantel de la Liga Femenina, será su cuarta temporada y sin dudas su proyección es más que prometedora. «Sí, ya van 4 Ligas desde que soy parte del equipo! Siempre afronto cada nueva temporada con renovadas expectativas y emociones, poco a poco, he ido ganando confianza y protagonismo en el equipo. Además, trabajo intensamente en mi preparación física y mental. Cuento con la confianza de mis compañeras y del cuerpo técnico, lo que me permite tomar decisiones y contribuir con el equipo de la mejor manera posible». manifestó Paula, una de las jugadoras que surgió de la cantera del club y que continúa consolidando su crecimiento en la Liga Femenina.

Paula también se refirió a la preparación del equipo juvenil para enfrentar esta nueva temporada: «El hecho de que la mayoría de nosotras seamos jugadoras jóvenes nos impone un ritmo de juego diferente. Obviamente, al ser más jóvenes, podemos notar la diferencia en cuanto a la condición física y otros aspectos. Sin embargo, a través del trabajo y el esfuerzo, estamos seguras de que podemos encontrar la manera de adaptarnos y llevar nuestro juego al nivel requerido».

El estudio y el deporte son dos caminos que tranquilamente pueden ir juntos de la mano. La formación académica permite ese un camino de desarrollo personal hacia un futuro y nos da herramientas para el mismo. Pauli Santini comenzo a cursar en la ciudad de Concepción del Uruguay el primer año de medicina en la Unversad publica de Entre Rios UNER, habla de como lleva su faceta en el básquet profesional y el estudio.»Si la verdad es algo muy lindo que el club me apoye en lo deportivo y en los estudios, además de ser el club en donde nací y poder compartirlo con compañeras y amigas que me dio el básquet, es algo que voy de a poco agarrando la mano, adaptándome a los horarios de la facu y de los entrenamientos pero al tener el apoyo del cuerpo técnico no lo tomo como una carga». manifestó.

Juegan el jueves 21

El Departamento de Competencias dio a conocer el calendario de los encuentros de primera fase que tendrá el Torneo Apertura en la Temporada 2023/24.

Jueves 21 de septiembre

Conferencia Sur | Rocamora vs. Ferro | 21hs

Jueves 28 de septiembre

Conferencia Sur | Berazategui vs. Rocamora | Hora a confirmar

Viernes 29 de septiembre

Conferencia Sur | Obras vs. Rocamora | Hora a confirmar

