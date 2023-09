Parque entrenó pensando en San José

El equipo conducido por René Richard sigue trabajando con la mente puesta en conseguir la mejor ubicación posible en la Conferencia 1 de la Liga Pre Federal de Básquet.

Luego de la victoria del domingo pasado ante BH en Gualeguay, el plantel “sureño” retomó los entrenamientos pensando en el próximo compromiso de local; que será este jueves desde las 21:30 horas ante Social y Deportivo San José.

Los jugadores tuvieron el lunes libre y el martes volvieron todos al “Gigante del Sur” para retomar las prácticas en doble turno.

Durante la mañana hicieron gimnasio bajo las órdenes de Martín Pinilla, más tarde realizaron técnica individual de internos con Carlos Benavidez y para finalizar encararon trabajos perimetrales bajo las órdenes de Ayrton Ibáñez. Luego se fueron a descansar y se vieron nuevamente a las 15:30 horas.

En principio, durante este miércoles habrá un turno de entrenamiento matutino y el jueves estarán todos juntos detallando el partido ante San José.

El juvenil Tomás Ferraro (foto)

La Secretaría de Prensa y Difusión de Parque Sur dialogó con Tomás Ferraro, nacido en 2002, que mide 1,92 metros, que tuvo una experiencia en el básquet europeo y que atraviesa sus tiempos libres estudiando una carrera universitaria.

-¿Cómo te definirías como jugador y cuáles crees que son tus virtudes dentro de la cancha?

-Soy muy versátil y puedo aportar mucho, tanto defensivamente como ofensivamente dentro de la cancha. Mis principales virtudes serían la penetración al aro y el tiro de tres puntos; el cual vengo trabajando para mejorarlo día a día.

Nací en Charata, provincia de Chaco. Jugué hasta los 17 años en la Asociación Italiana de esa misma localidad, de ahí pasé a Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), después tuve un paso por el básquet italiano (en Europa) y el Federal pasado estuve en La Rioja.

-¿Hay diferencias entre el básquet que aprendiste en tu ciudad y el de acá? ¿Pudiste conocer algún lugar de Concepción del Uruguay, fuera del ámbito del deporte?

-Las primeras diferencias que pude notar son que acá se juega más rápido, hay otra energía y son otros los ritmos.

En lo que respecta a los lugares de la ciudad, todavía no pude recorrer nada debido a que llevo tres semanas viviendo acá. Al estar abocado a los entrenamientos y el estudio, no pude recorrer mucho; pero me gustaría empezar a conocer un poco más.

-¿Qué podes contar de tu paso por Italia? ¿Dónde jugaste? ¿Te sirvió de experiencia? Más allá de la participación en este Pre Federal ¿intentas volver al básquet del viejo continente?

-Tuve la posibilidad de jugar en Europa, donde disputé la Serie C Gold, cuarta división (la Liga italiana cuenta con nueve divisiones) y vestí la camiseta del RoburBasket de Osimo; una ciudad de más de 37.000 habitantes.

La experiencia en Europa fue muy linda, allá se juega un básquet fuerte y muy físico: la mayoría de los jugadores son muy grandes.

Más allá de la participación en la actual Liga Pre Federal, la intención es en algún momento poder volver a Europa. Ahora estoy concentrado y enfocado cien por ciento en Parque Sur, para dar lo mejor y tratar de dejar al club bien arriba.

–¿Cómo ves el futuro de Parque Sur en la actual competencia? ¿Sentís que estás en un grupo que pretende luchar bien arriba?

-Somos un equipo que busca luchar y pelear bien arriba, estamos armados para eso. La idea es apuntar a los puestos más altos de esta competencia e ir con todo por este Pre Federal.

Recién van tres partidos, pero estamos demostrando que somos un equipo que va a luchar bien arriba.

–¿Además de tu vida como deportista, cuáles son tus proyectos de vida? ¿Tenes alguna afición silenciosa?

-Sí, además de jugar al básquet estoy cursando el segundo año de la carrera de Administración de Empresas. Por otro lado, cuando tengo tiempos libres me gusta leer algún libro, mirar series o disfrutar de buenas películas.

Texto y foto: Prensa y Difusión CPS