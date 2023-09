Niños tenistas de La Histórica compitieron en Concordia

Los alumnos de la Escuela de tenis de Franco Dellavedova, estuvieron participando en el 6to Nacional Abierto y 5to Provincial Promocional fiscalizado por la FET en la ciudad de Concordia, en las siguientes categorías:

– Sub 10 V Promocional:

• Tanga Francisco

• Glezer Boris

– Sub 10 M Promocional:

• Bonnin Ana Clara

– Sub 14 V Promocional:

• Besio Tomás

– Sub 10 M Abierto:

• Dellavedova Emilia

Los chicos fueron acompañados por el profesor Franco Dellavedova, quien destacó que todos ellos van logrando superarse torneo a torneo, y algunos viviendo sus primeras experiencias en la competencia.

“Felicitamos a Francisco Tanga por lograr el segundo puesto en su categoría y a Emilia Dellavedova por clasificar al Torneo Nacional por Equipos en categoría Sub 10 que se disputará en las próximas semanas en la provincia de Buenos Aires. Contentos de haber compartido este fin de semana todos juntos, a seguir trabajando y disfrutando este hermoso deporte”, destacó.