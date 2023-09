Natalio Demarchi ganador de la N9 8V

El de Gualeguay se impuso en Santa Elena sorprendiendo a sus pares con un gran ritmo y se transforma en el cuarto ganador del 2023 en la N9 8 Válvulas del Rally Entrerriano RUS.

“La verdad que muy contento, fue una carrera muy peleada y es un orgullo haber podido ganarle a pilotos como Julio Erpen que esta andando muy bien, yo tengo muy poca experiencia en Rally y ya con pelearles la punta me conformaba y se dio la victoria; fuimos bastante contundentes durante todo el fin de semana, un error mío me hizo perder el liderazgo en un momento, salimos a recuperarlo y terminamos ganando por un segundo y medio; el objetivo era dejar el auto a punto para Gualeguay, ver que le faltaba y se nos dio el triunfo y quien no esta feliz con un triunfo no?, uno va a las carreras a pasarla bien con los amigos comer algo y compartir un fin de semana y si se da un triunfo mejor”; comento Natalio que, con muy pocas carreras en el Rally Entrerriano, se transforma en protagonista.

“Tengo que agradecer a un montón de gente que me dio una mano, desde el que me presto el tráiler hasta una rueda de auxilio, seguro que me voy a olvidar de alguno, a Cacho Rubio que me hizo el motor, a Martin Denoni y German Diaz que me hicieron la Asistencia, yo fui sin Asistencia que ellos me dieron una mano, a los hermanos Follonier que estuvieron siempre dispuestos a para todo, a mucha gente de Gualeguay también, a Silverio y Maca Faggiana que trabajaron con una falla, tuvimos varios problemas, la verdad que me deje estar con el auto y gracias a un montón de gente que nos ayudó, a Joaco Pereira que se prendió para ser mi Navegante sin haber corrido nunca, a Dody Ramirez que lo que me faltaba me ayudaba, a Formigo también que estuvo pendiente, como te digo hay un montón de gente que nos ayudó, a mi tío Martin, a Nacho también y a todas mis publicidades por supuesto.

Nos vemos en Gualeguay!”