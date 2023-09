“Me sorprendieron durmiendo y me pudieron haber matado”

El vecino del Barrio San José de Concepción del Uruguay, golpeado brutalmente durante el asalto, se recupera de los golpes recibidos durante el cobarde ataque de los delincuentes.

Omar Bechir de 62 años, domiciliado en Pablo Lorenz al 300, recibió a 03442 y contó como vivió ese momento en aquella madrugada del 13 del corriente, cuando alrededor de las 1:30, dos malvivientes entraron a su casa y lo sorprendieron durmiendo.

Con las marcas en su cabeza y tórax, producto de los brutales golpes, el vecino contó que “Reventaron la puerta de calle. Rompieron el marco a golpes y se metieron. Yo estaba profundamente dormido, ya que generalmente eso me pasa cuando recién de acuesto. No escuché nada y cuando desperté, tenía uno a cada lado de la cabecera de la cama. Me golpearon con una barreta e la cabeza, me patearon y me amordazaron, poniéndome un trapo dentro de la boca”.

Bechir, mostraba las huellas de los golpes (heridas cortantes y hematomas) y no dudó en decir “Me pudieron haber matado. La cama estaba llena de sangre por los cortes en la cabeza. No tuve oportunidad de defenderme”.

Según explicó, le pedían la plata y él les dijo que no tenía dinero, pero insistían con una brutalidad llamativa, logrando luego llevarse la billetera con documentación y algo de plata, dos carabinas y un revolver 38.

Omar contó que fue asistido y llevado al hospital, donde lo atendieron y controlaron, ya que temían las consecuencias de la golpiza, pero afortunadamente se va recuperando, aunque seguramente le practicaría otros estudios.

Finalizando contó que tuvieron que reparar y reforzar la puerta, señalando que uno de los documentos que estaban e su billetera, fue encontrado en la plaza del Barrio San Isidro, agregando que los delincuentes eran personas de entre 25 y 30 años.

Por el momento, la investigación sigue su curso, pero no se sabe si hay pistas sobre quienes fueron los autores y preocupa el destino que tendrán las armas, que por otra parte, estaban registradas y con sus permisos correspondientes.