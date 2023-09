Llega una categoría de culto al autódromo uruguayense

El TC Bonaerense traerá un importante parque de máquinas que en las últimas horas ascendió a 135 máquinas. Consta de 4 clases: A, C, D, y Light y competirán desde este viernes al domingo.

Los seis cilindros siempre vigentes haciendonos rememorar la esencia pura del automovilismo en nuestro país, las cuatro clases que componen la categoría son:

Clase A: las famosas «cupecitas» que alcanzan la frivolera suma de 360 caballos de potencia, siendo una de las mas libres y utilizando neumáticos radiales de 15″

Clase C: los «Chasis» de 300 hp gomas 15″,radiales

Clase D: Cafeteras, neumáticos lisos, carburador de una boca, 250 caballos

Light: Autos tipo chasis; sin carga aerodinámica y motores de 200 HP

Fecha con invitados

TC Bonaerense no solo que contará con la importante suma de 135 máquinas en pista, si no que también realizará una jornada especial con pilotos invitados de jerarquía nacional, que compiten habitualmente en Turismo Carretera, TC Pick Up, Turismo Nacional, TC Pista.

Algunos nombres: Valentin Aguirre, Tomas Abdala, Nicolas Impiombato, Gastón Passioni, Mariano Oyanhart, Tomas Urretavizcaya.