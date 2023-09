Liga Master: El domingo debuta Rocamora

El Estadio de San Nicolás será el escenario del debut del equipo Master +45 masculino de Rocamora ante Bernal (Blanco) el próximo domingo 10 de septiembre con la presencia de destacados ex-jugadores profesionales y amateurs.

Didier Impini; Jorge Recalde; Marcos Suarez; Andrés Sarjanovich; Lujan Caire; Gaspar Etcheverry; Diego Cogliati; Cristian Godi; Mariano Bernay y Aldo Gonzalez serán los representativo del Basket Master del Tomás de Rocamora en el Torneo a nivel Federal.

Lo hará ante Bernal en San Nicolás desde las 14 del domingo en la categoría +45 masculino. La acción comenzará el día sábado en el Club Belgrano de San Nicolás. Rocamora tiene libre el sábado que será la primera fecha.

La jornada en San Nicolás

– Defensores de Banfield (GBA Sur) vs. Banco Provincia (GBA Norte) a las 18 hs.

– Junín Master (Junín) vs. Belgrano (San Nicolás) a las 20 hs.

– 3 de Febrero (GBA Oeste) vs. Bernal (GBA Sur) a las 22 hs.

La emoción continuará el domingo 10 de septiembre con la segunda fecha:

Banco Provincia vs. Junín Master a las 12 hs.

Bernal (Blanco) vs. Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay) a las 14 hs.

Belgrano vs. 3 de Febrero a las 16 hs.

La competencia consta de 7 jornadas. La fase regular llegará a su fin el 25 de noviembre y se disputará en 4 sedes: San Nicolás, Concepción del Uruguay, Junín y GBA. Las semifinales tendrán lugar el 8 de diciembre, enfrentando al primero y cuarto de la fase regular, y al segundo y tercero de la misma. La final se celebrará el domingo 10 de diciembre. Las instancias semifinales y finales se jugarán en CABA.

