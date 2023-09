Karina Percara: “Sittoni, sin garantías ni devolución”

La candidata a primer concejal que acompaña a Juan Orrico, Karina Percara, analizó la decisión de Jorge Sittoni de “abandonar” Juntos por Entre Ríos, para sumarse al kirchnerismo local y sobre esto expresó que «No me extraña su decisión ya que en el 2019 se manejó de las misma manera, coquetea con la oposición, pero termina siempre jugando para al oficialismo.”

El dirigente local había expresado no sentirse a gusto dentro del armado opositor, por lo tanto la referente de la UCR indicó: “lo invitamos a que haga lo de siempre, esta vez sin devolución. Porque el cambio es todo o nada y no son momentos oportunos para quienes especulan o dudan. Mucho menos para él, que no tiene en claro lo que está en juego en la ciudad luego de 36 años de que nos des-gobiernen los mismos.”

Finalmente expresó: “el desafío de la argentina que viene necesita del compromiso y la convicción, los que no se alquilan ni prestan. La decisión de participar en política requiere de una mirada empática con las necesidades de nuestros vecinos, no se pueden anteponer los intereses personales al desarrollo colectivo. La humildad de saber que podemos aportar a mejorar todos los días un poco la realidad de los uruguayenses.”