Juan Orrico le respondió a Oliva

“El 22 de octubre, aunque no le guste al Sr. Intendente, los uruguayenses vamos a recuperar Concepción y la vamos a transformar en la ciudad más importante de Entre Ríos”, dijo Orrico.

Luego de que el Intendente Martín Oliva expresara “no me gusta que alguien diga que se va a transformar la ciudad” y de culpar a los ciudadanos por la basura de la ciudad, el candidato a Intendente de Juntos por Entre Ríos, salió al cruce: *“parece mentira que el intendente reniegue de la realidad, de la falta de acompañamiento que ha tenido, más del 70 % de los uruguayenses le dijeron no al modelo nacional al que adhiere, no es por ahí, no se puede enojar con la realidad.”

Por otro lado, afirmó, “está claro que la sociedad no quiere la continuidad de un modelo que proyecta 150% de inflación interanual para fin de año, acrecentando la pobreza y la falta de oportunidades, un estado que solo se asocia para cobrar tasas o impuestos.” y además resaltó: “pero si podemos afirmar que ha sido una gestión que ha transformado poco o nada y la gente lo sufre todos los días.”

Orrico redobló la apuesta: “desde Juntos por Entre Ríos, estamos convencidos de que luego de 36 años es el momento de transformar la ciudad, y esto se traduce en poder vivir mejor, con más seguridad, en un ambiente limpio, sano, con trabajo y oportunidades, con sus calles arregladas y espacios públicos de calidad, eso proponemos” destacó al referirse a la propuesta de su equipo de cara al 22 de octubre.

Finalmente, Orrico sentenció “coincido con Oliva su gobierno solo ha aumentado la pobreza y la indigencia, pero junto a Rogelio Frigerio proponemos trabajar fuertemente para generar trabajo, incentivar la producción y la igualdad de oportunidades; estamos convencidos que podemos dar vuelta la página y salir de este estado de hartazgo y frustración que existe en la ciudadanía.”