Juan Orrico junto a Rogelio Frigerio: “La inflación es la expresión del fracaso del gobierno de Fernandez-Massa”

El candidato a Intendente y su equipo, recibieron a Frigerio en la histórica. “estuvimos junto a los jóvenes, emprendedores, empresarios y comerciantes y nos llevamos la certeza de que todos confían en que no estamos condenados a vivir en esta situación para siempre” expresó Orrico. En línea con lo que el candidato a gobernador había recalcado agregó: “la inflación es la comprobación de que el gobierno kirchnerista no tiene una sola idea para salir de este atolladero. Hoy más del 50 % de la población está por debajo de la línea de pobreza, y hace muchísimos años que en la argentina no se vivía una situación así.”

Luego de recorrer la peatonal y de charlar con comerciantes, el candidato a Intendente de Concepción aseguró que: “la única posibilidad de cambio posible, es la propuesta de Rogelio Frigerio; con sus equipos, con ideas innovadoras, con vocación de transformación, la que ha expresado siempre. El volumen político de su liderazgo nos permite pensar que más del 70 % de los entrerrianos elegimos salir del agobio insostenible en el que estamos.” Además, hizo hincapié en la situación de nuestra ciudad, explicando que: “hace 36 años que el mismo partido, las mismas familias, vienen gobernando nuestra ciudad y lamentablemente no hay buenos resultados. Llego el momento de cambiar. No podemos esperar otros 4 años”.

Orrico, además, coincidió en aunar fuerzas con Rogelio Frigerio al sentenciar que: “vamos a hacer todo lo que este a nuestro alcance, por todos aquellos que se esfuerzan todos los días paras salir adelante, este gobierno nacional y provincial, con más del 150 % por ciento de inflación anual proyectada, es la muestra palmaria de una economía desequilibrada, que no permite pensar en el futuro ya que está anclada en la imprevisibilidad”

Finalmente, y ante la mirada de una masiva concurrencia, Juan Orrico aseguró: “Frigerio representa la puesta en práctica de los valores e ideas de transformación que tanta falta le hacen a nuestra ciudad y a Entre Ríos, vamos a seguir su camino. Nos vamos a ocupar de nuestra gente y de sus problemas, estando cerca, todos los días. Sin escondernos detrás de escritorios ni encerrándonos en oficinas” concluyó.