«Hoy, es más que nunca, el Nunca más”

Vera Jarach: “ Nadie me pidió perdón, y nunca lo harán. Los responsables necesitan ser juzgados, en un juicio justo ”

Durante la tarde de este jueves, se presentó en el Auditorio Illia, Vera Jarach, la periodista, escritora y activista, quien también pertenece a la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Allí, con un gran marco de público presente, se le brindó un homenaje y se realizó un conversatorio. Recordó sus dos momentos dolorosos y apeló a la solidaridad como salida a los problemas socialees.

Concepción del Uruguay recibió, en la tarde de este jueves, a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, periodista, escritora y activista de los Derechos Humanos. El conversatorio se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Arturo Illia, y contó con un gran marco de público que se acercó a homenajear y escuchar a Jarach.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Viviana Sansoni; concejalas y concejales, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Histórica, Yari Seyler; el director de Derechos Humanos del Municipio, Darío Barón; miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia; la Vicerrectora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Rossana Sosa Zitto; integrantes de la Fundación Micaela García y de la Asociación Pocho Lepratti; docentes, alumnos y público en general.

Además, se recibió la visita especial de Lucía Tejera, Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y de Matías Ayastuy, del Consejo Federal de Derechos Humanos.

En primer lugar, el Prof. Eduardo Ojeda dedicó unas palabras, brindando una introducción a la persona de Vera, lo que significa para los derechos humanos en la República Argentina, repasando su lucha, su vida y todo lo que ha significado su participación en Madres de Plaza de Mayo y su militancia por la Memoria, Verdad y Justicia.

Luego, se le entregó una plaqueta emblemática para los uruguayenses, que posee una llave y un homenaje, de recuerdo en nombre de Concepción del Uruguay. Vera, con su sentido del humor, agradeció y dijo “si tengo una próxima vida, me vengo a vivir acá, me encanta la ciudad”.

Autoridades del Concejo Deliberante, entregaron a su vez, la Ordenanza Nº 11.331 declarando “Visitante Ilustre”.

Tras esto, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Darío Barón, indicó que “es un día importantísimo para Concepción del Uruguay. La presencia de Vera nos recuerda lo importante de los Derechos Humanos, la lucha por la Democracia y todos los desaparecidos”.

“Es un honor tener una figura como ella frente a nosotros, relatando sus vivencias y conversando con todos los que se han acercado, que tanto nos interpela su historia y su lucha”, agregó Barón.

“Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que hicieron posible este conversatorio, los docentes con sus alumnos, y fundamentalmente a Vera, para acercarnos una vez más su historia y su lucha”, finalizó Barón.

La palabra de Vera

Luego, el público presente recibió con cálido aplauso el saludo y agradecimiento de Vera a quienes se acercaron y a la Municipalidad. En este sentido, Jarach indicó; “no sé cómo agradecer todo lo que han dicho y hecho por mí. Las palabras y los gestos dicen mucho, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo”.

A su vez, recordó las palabras de Ojeda, que habló de la importancia de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo en el presente, e hizo hincapié en que “yo me propongo siempre hablar del presente, mirando hacia el futuro, guiando a los jóvenes en este camino por los derechos”.

Y puntualizó en que “siempre hubo gente buena y gente mala, y uno tiene que ante todo, conocer y saber. Y mi hija tenía razón en elegir las posibilidades políticas y educativas que tuvo, ya que pudo reconocerlos desde muy chica”.

Jarach, también, aseveró que “la historia no debe negarse, no debemos borrar las atrocidades que han ocurrido en la dictadura, y alguien como yo que la vivió, comienza a ver similitudes”; y es por esto que “hay que juntarse, resistir y tratar en lo posible, que la Dictadura y sus consecuencias no se olviden, que no se borren”.

A su criterio, “las Madres de Plaza de Mayo no fuimos heroínas, no lo siento así. Lo que hicimos nosotras, lo hubiese hecho cualquiera. Con el andar del tiempo, con lo que fue pasando, nos convertimos en un buen ejemplo y las pocas que quedamos, fuimos creciendo. Siempre nos sentimos acompañadas, y hoy es lo que debemos hacer con la juventud, debemos acompañar a los jóvenes”.

“El destino de mi hija, Franca, lo supe 20 años después, pero la verdad, por más que sea lo peor, siempre será mejor que la mentira. Entonces, por el presente y por la historia, siempre hay que gritar Memoria, Verdad y Justicia, y el Nunca Más”, realzó Jarach.

Asimismo, agregó: “Nadie me pidió perdón, y nunca lo harán. Los responsables necesitan ser juzgados, en un juicio justo, y también por la sociedad. En mi caso, lo confieso, yo no puedo perdonar, y como yo, tantas otras personas, no lo haremos jamás. Tenemos heridas abiertas o que cicatrizaron muy mal, entonces es difícil esto”.

Y continuó: “pero este enojo, sirve para participar. Esto es importantísimo, sobre todo para las juventudes. Ellos y nosotros, los más viejos, debemos participar, involucrarnos, estar ahí, para que esto no vuelva a ocurrir”.

“Hoy, es más que nunca, el Nunca más”, concluyó.