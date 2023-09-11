HELVECIA MARIA JUVENAL DE HENCHOZ   Q.E.P.D.

FALLECIO EN COLON E.RIOS EL DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SU ESPOSO: LEONARDO LEONEL HENCHOZ, SUS HIJOS: EDITH MABEL Y ARIEL LEONARDO HENCHOZ, SU HIJO POLÍTICO: RAUL ANIBAL DELALOYE, SUS NIETOS: CARINA NATALIA, ADRIAN DARIO Y DAMIAN MICAEL DELALOYE; YESICA LUJAN Y LORENA CRISTINA HENCHOZ; SUS NIETOS POLÍTICOS: PABLO MAXIMILIANO KUHN Y KATY CABRERA Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.-
SUS RESTOS RECIBIRÁN SEPULTURA HOY LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 16:30 HORAS
CASA DE DUELO: RUTA 135 KM 2 1/2 COLON E.RIOS
CASA VELATORIA: MARIANO MORENO Y PRESBÍTERO COT COLON E.RIOS