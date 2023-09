Gualeguaychú Teatro: «Sumario de la Muerte de Kleist»

“El texto de Tantanian, fuerte e intenso, rescata todo el caudal poético de este autor romántico y lo despliega ante el sinsentido de una muerte planificada. Las interpretaciones de Joaquín Gómez y Lupe Iñiguez nos obligan, sin piedad, a descender al abismo de lo trágico y nos dejan sin aliento. Carlos Folias realiza un buen desempeño en su rol no menor”, Milly Vazquez, Martinwullich.com

“El suicido aparece aquí como un acto de libertad individual, signado por la búsqueda de lo Absoluto. Esta es la materia de la cual parte Tantanian, condensando la vida y obra de Kleist. La puesta recrea esta atmósfera, con una gran carga poética. Gómez logra ese estado de melancolía muy bien acompañado por Guadalupe Iñiguez. Ambos se complementan con ritmos sutiles, con silencios elocuentes, sin caer nunca en artilugios escénicos”, Adriana Lauro, A Puro Teatro

“Joaquín Gómez ha logrado recrear ese espíritu melancólico, generando una puesta agobiante y pesada, con una escenografía austera pero eficiente. Una propuesta atípica imbuida de la poética y el espíritu romántico de la Alemania de comienzos del siglo XIX, con interpretaciones impecables”, Sandra Paul, Teatro y Otras Yerbas Blog

“En una suerte de triángulo amoroso, entre Kleist, Henriette y la muerte, los personajes viven con alegría el final. Cartas a sus seres queridos, café, ron, la orilla de un lago, un paraíso a sus pies. Una pieza que indaga profundamente sobre un tema atrapante y perturbador: la muerte como una obra de arte”, Nuria Goméz Belart, La Cazuela Cultural

«Joaquín Gómez y Lupe Iñiguez dan vida a la pareja suicida: pasionales, ardientes, conmovedores: nadan entre el humo de la atmósfera, practicando despedidas y una extraña forma de amor», Christian Schmirman, Medium.com

«La bella puesta de Joaquín Gómez transmite un lirismo que hasta nos lleva a cuestionarnos si otro final habría sido posible. Joaquin Gómez dota a su Kleist del tono justo que imaginamos en un poeta que ha sido derrotado por las circunstancias, y que encuentra en Lupe Iñiguez el contrapunto perfecto, como la amada que pone su vida en sus manos. Una obra bellamente perturbadora que nos muestra que los héroes trágicos han existido siempre» Luis Formaiano (Radio Zonica)

«Experiencia de profunda teatralidad, este sumario nos transporta desde imágenes inundadas de espacio sonoro, humo y templanzas susurradas casi, a las convicciones que el destino trágico impone a dos almas, cuyo vínculo supera la muerte y se impone por sobre el acto de un suicidio compartido», Gustavo Manzanal (Dramaturgo y Director Teatral)

Sumario de la muerte de Kleist

Ficha Artística: Autor: Alejandro Tantanian; Intérpretes: Gustavo Lencina, Joaquín Gómez y Lupe Iñiguez; Dirección de Arte: Milton Moreira Muzio; Puesta en Escena y Dirección: Joaquín Gómez

Sinopsis // Ya han pasado más de doscientos años desde que el poeta Heinrich Von Kleist y su compañera Henriette Vogel se dieran muerte a orillas del lago Wannsee. El suicidio más famoso en plena Alemania del siglo XIX que aún cautiva y perturba. Von Kleist escribe y protagoniza su propia muerte; para ello traza un meticuloso plan para ambos: en una hostería cercana al lago, escribirán cartas, beberán café y unas copas de ron, para luego acercase a la orilla y el fin. El poeta dispara directamente al corazón de Vogel y se salta la tapa de los sesos.

Respecto del texto, Alejandro Tantanian declara:

“Heinrich Von Kleist, después de abrir el pecho de Henriette Vogel con un tiro, introduce el arma en su boca y se salta la tapa de los sesos. El 21 de noviembre de 1811, antes de la muerte, bebieron media botella de ron, caminaron treinta y cinco minutos, midieron la prudente cantidad de pólvora para que los tiros no deformasen los rostros ni los cuerpos, escribieron y enviaron nueve cartas, se sirvieron dieciséis tazas de café y tiraron piedras (no podré especificar la cantidad exacta) a la superficie del lago. Todas estas exactitudes esconden una única obsesión: el deseo de una muerte propia. Deseo tan extraño como la voluntad de llevar una vida personal. Se muere de la muerte que forma parte de la enfermedad que se sufre. Se muere como viene la cosa. La idea de una muerte singular naufraga en la marea de los hombres. Pero la escritura permite imaginar una muerte que armonice con la vida. Y esa fue la obsesión de Kleist: un plan de muerte, una despedida acorde a la imaginada grandeza de su genio. Kleist no pudo trazar su camino durante los breves días sobre la tierra; decidió, entonces, abandonar el mundo sumergiéndose en una calibrada tragedia. Por vez primera, la literatura y la vida encontraban un punto de unión. La escritura de la propia muerte fue su gran obra. Quiso impresionar al mundo descerrajándose un tiro en la cabeza y matando a su compañera. A plena luz del día, entre salmos y café, entre ron y piedras arrojadas al lago, pone en acto la tragedia largamente ensayada. Kleist, aquella tarde de noviembre de 1811, une su sangre a su letra. Es el mejor actor de su propio texto. Obtiene la muerte que deseaba. Aquel deseo provoca, aún hoy, una inequívoca sensación de incomodidad. Heinrich Von Kleist, después de disparar sobre el pecho entregado de Henriette Vogel y antes de pulsar el gatillo en la oscura cavidad de su boca, descubre la verdadera naturaleza de la existencia. Y la pronuncia. Pero nadie hay allí para escucharlo. Luego llega el forense y redacta el sumario”

Ficha Técnica: Vestuario: Milton Moreira Muzio; Escenografía: Milton Moreira Muzio; Fotografía: Oscar Gabriel Pérez

Puesta y Diseño de Luces: Horacio Novelle

Joaquín Gómez // Es actor, dramaturgo y director. Se desarrolló, en su doble rol de artista y maestro, tanto en Argentina como en España. Como actor, se formó en Escuela Municipal de Arte Dramático y se perfeccionó con maestros tales como: Rodolfo Graziano, Carlos Ianni, Mariela Asencio y Omar Pacheco. En el área de dramaturgia se formó con Agustina Gatto y Ricardo Monti. En su rol de director, ha presentado los siguientes espectáculos: “María Delfina” de su propia autoría temporada 2023 Sala El Crisol y gira nacional, ¨La casa de Bernarda Alba¨, de F. G. Lorca (Ateneo y La Usina, Madrid, Año 2013); ¨Tríptico, o la desolación de Rafael¨, de su propia autoría (Ateneo, Teatro Garaje Lumiére, Teatro La Usina, Teatro Caldero de Cobre // Espectáculo finalista en el certamen “Fundación Progreso y Cultura UGT Madrid”, Años 2012/2011); ¨El malentendido¨, de A. Camus (Espacio Ronda, Madrid, Años 2012/2013); ¨La niña que moría a cada rato¨, de José Luis Arce (Teatros IFT y La Máscara, Años 2009-2008); ¨El origen¨, de su propia autoría (Teatro Korinthio y Ctro Cultural Fray Mocho, Año 2003). En su rol de autor, escribió las siguientes obras dramáticas: ¨Delfina, la coronela¨, ¨Sueños en el espejo¨, ¨Tríptico, o la desolación de Rafael¨, ¨El resurgimiento de los sueños¨ y ¨El origen¨. En su rol de actor, trabajó en espectáculos tales como: ¨Tríptico, o la desolación de Rafael¨, de su autoria (Madrid, Años 2012-2011// Ateneo, Teatro Garaje Lumiére, Teatro La Usina, Teatro Caldero de Cobre, Madrid y El Fino, Buenos Aires, Año 2005). ¨Juego de damas crueles¨, de Alejandro Tantanian, dirección Sergio Kohan (Ctro Cultural Fray Mocho, Año 2007); ¨El jardín de los cerezos¨, de Chéjov, con dirección de Rodolfo Graziano (Teatro Casa Azul, Año 2004); ¨Macbeth¨, de W. Shakespeare, con dirección Alex Benn (Teatro Gargantúa, Año 2003). En su rol docente, trabajó en el Centro Cultural Espacio Ronda (Madrid, España – 2010/2013) y en forma particular en Buenos Aires. Se desempeñó, a su vez, como asesor cultural de Barbola (Madrid, España) Actualmente es alumno avanzado del Profesorado en Teatro de la UADER (sede Gchu) y cursa la Diplomatura de Dramaturga de FILO (UBA)

SUMARIO DE LA MUERTE DE KLEIST, es un espectáculo que se estrenó en Buenos Aires en el año 2016. Luego de dos temporadas exitosas en CABA, la obra es invitada como evento apertura de la 7ª Edición de la Feria entrerriana del libro teatral en la sala Teatro Municipal Gualeguaychú y es declarada del Interés cultural y municipal por el Municipio de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

En 2020 el espectáculo es convocado para formar parte de DesBordes, el proyecto de graduación de María Evangelina Vázquez para la Especialización en Curaduría de Arte Contemporáneo de la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina). Grabado en octubre de 2020 en contexto de confinamiento por Covid 19

En 2022 la obra es seleccionada como uno de los proyectos beneficiarios del Culturar Guale.

En 2023 la compañía Bombín Teatro es invitada a llevar su obra “Sumario de la muerte de Kleist” al Festival Internacional de Teatro FESTICARIBE en su 34 Edición de la ciudad de Santa Marta, Colombia, donde son programados y su director Joaquín Gómez es convocado a brindar un taller para actores sobre Federico García Lorca.