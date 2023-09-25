«Finales Nacionales de los Juegos Deportivos y Culturales Evita Mar del Plata 2023»

La delegación uruguayense ya se encuentra en Mar del Plata para disputar la Final Argentina de los Juegos Evita del 25 al 30 de septiembre.
ATLETISMO
-DIEGO SINCOSKY (JABALINA Y MARTILLO)
-SANTINO BRIAN (DISCO Y MARTILLO)
-LUJAN GABIOUD (100 METROS – 300 METROS Y POSTA 4X100)
-THIAGO ERRAMUSPE (JABALINA)
-NICOLAS COUSILLAS (SALTO EN LARGO Y ALTO)
-BIANCA MOSCATELLI (3.000 MARCHA)
-CAMILO MERIANO (110 METROS CON VALLAS)
-VALENTÍN BENÍTEZ (SALTO TRIPLE Y SALTO EN LARGO)
-CLARA BORDET (PRUEBAS COMBINADAS)
-FACUNDO ALEM BRIOZZO (SALTO EN ALTO)
-DYLAN AGUILAR (100 METROS, 300 METROS Y POSTA 4X100)
NÉSTOR ARRIGO (ENTRENADOR)
LUCRECIA MINETO (ENTRENADORA)
DEPORTES ADAPTADOS DISCAPACIDAD
-MAIKA FAVRE (VOLEY SENTADO)
-ESTEFANIA RODRÍGUEZ (VOLEY SENTADO)
-FELIPE GATTI (VOLEY SENTADO – PARAVOLEY)
-LIONEL VALDEZ (PARABADMINTON)
-BAUTISTA GATTI (BASQUET EN SILLA DE RUEDAS)
-PEREYRA MATEO (GOALBALL)
-CABALLERO RAMIRO (GOALBALL)
-HERLEIN KIARA (BOCCIA)
-TEJEDA MALENA (ATLETISMO)
-GUIDOBONO SAMUEL (ATLETISMO)
-FERREYRA TANIA (PARAPOWERLIFTE)
CLAUDIA BONNIN (ENTRENADORA)
ANALÍA MIGUELES (ENTRENADORA)
ROXANA RUIZ DÍAZ (ACOMPAÑANTE)
LEONEL PARLATTO (ENTRENADOR)
ERRAMUSPE JOAQUÍN (ENTRENADOR)
JUDO
-JONATHAN OLANO
-NEHUEN ROMERO
LUCHA OLÍMPICA
-JONATHAN BOURLOT
-VINICIUS CHUDOBA
-NICOLAS UMBERT
-KIARA GARCÍA
-CATALINA BOURLOT
-MALENA ÁLVAREZ
-MATEO HEIDENREICH
MARCOS UMBERT (ENTRENADOR)
ALVARO BEILMAN (ENTRENADOR)
BASQUET 5 X 5 MASCULINO U15
-SANTINO CHICHI
-BRUNO BASUALDO
-BALTHAZAR TITIEFSKY
-MÁXIMO BONETTA
-LUCAS D’ANGELO
-TOMÁS KAEMENA
-PASCUAL SANTINI
-VALENTIN RESPAUD
-TIZIANO PACORT
MARCOS SUAREZ (DT)
MATÍAS BENAY (DT)
CANOTAJE
-ANA PAZ BERNHARDT
-BENJAMIN REBORD
-SANTINO SASTRE
JOAQUIN LUNA (ENTRENADOR)
LAURA SOLGA (DELEGADA)
PELOTA PALETA
JUAN IGNACIO GUY
TENIS
VALENTINA NIÑO
OPTIMIST
FEDERICO HORMAIZTEGUI
PATÍN ARTÍSTICO
RENATA CABRERA
CULTURA
-SEBASTIAN MAFFEI (CANTO SOLISTA SUB 15)
-MÁXIMO PEREYRA CAZZULINO (TEATRO UNIPERSONAL SUB 15)
-KENDRA UGÓN (DIBUJO/PINTURA SUB 18)
-MATEO PERDOMO (FREESTYLE SUB 18)
-JAZMÍN PUETTO (FREESTYLE SUB 15)
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