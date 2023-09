El femenino del Rojo debuta ante Ferrocarril en el Paccagnella

El equipo Femenino de Básquet de Rocamora debuta este jueves por la noche desde las 21 ante Ferrocarril Oeste, por la primera jornada de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquet. Antes del inicio, Antonella González brindó un análisis del equipo y de la competencia. El juego se podrá ver por la plataforma de BasquetPass.

Siete temporadas de Rocamora en la Liga Femenina Básquet, El Rojo como uno de los impulsores, no a faltado a ninguna cita desde el comienzo de la Liga que inicio allá por el 2017 que este jueves vuelve a picar la naranja, desde las 21:00 horas, se enfrente a Ferro por la primera jornada de la Conferencia Sur.

De cara al comienzo de la temporada, la capitana Antonella brindó un análisis del equipo y las expectativas del equipo. «Entrenando muy bien, metidas en lo que se viene, sabemos que debemos entrenar duro y con responsabilidad para poder competir de igual a igual, tenemos jugadoras que están es pleno desarrollo y eso lo hace más interesante aun» inició

La preparación y en particular la pretemporada fue atípica porque vienen jugando y entrenado prácticamente sin descanso desde que termino la ultima Liga, Antonella manifestó. «Desde el cuerpo técnico, con el profe (Mateo Caffa) y la kine (Paula Dabadia) fueron planificando esta pretemporada atípica, ya que desde que terminó la temporada pasada no hemos dejado de entrenar, tuvimos el torneo local, más las juveniles sus torneo respectivos con sus categorías, estamos con un buen ritmo, pero sabemos que para jugar una Liga debemos tener un plus más. Debemos dar el paso de calidad».

Con respecto al campeonato y la Conferencia Sur de la que forma que parte el Rojo, la Capitana analizó: «Nosotras pensando en lo próximo que es Ferro , viendo semana a semana lo que nos toque afrontar. Sin apresurarnos y trabajando duro para esto. Sabemos que la segunda parte viene un poco mas cargada de viajes trataremos de sacarle el mayor rédito posible. Si se quiere apuntar a un poco mas este es un buen paso. A fin de temporada se hará un balance.

Finalmente, la experimentada base Antonella González brindó sus sensaciones se contar con un plus en la Liga. «Un plus en la piernas que duelen un poco más en cada pretemporada. La verdad que lo tomo muy natural, las chicas me hacen saber todo el tiempo que soy la persona con más experiencia, no solo en palabras sino también en la cancha, en lo físico, ellas exigen y eso esta bueno. La verdad que todas a la altura, se bancan correcciones, sugerencias, responsabilidades, toman todo lo que se les dice y eso si que es un plus».

Rocamora Vs. Ferro

Hora: 21:00

Árbitros:

Estadio: Julio Cesar Paccagnella de Concepción del Uruguay

Tv: Básquet Pass

Historial: Se enfrentaron 7 veces por Liga Femenina con 4 victorias para Rocamora y 3 para Ferro.