Dictaron la prisión preventiva para el individuo que provocó incendio de viviendas en el Barrio La Quilmes

Se realizó este lunes una audiencia para tratar la situación procesal de Ángel David Gatti (alias Tetín) de 27 años, acusado del incendio de al menos tres viviendas en el Barrio La Quilmes.

La misma tuvo lugar en el Juzgado de Garantías, siendo presidida por la jueza Alejadrina Herrero, encontrándose presentes, la Fiscal N°4, doctora Albertina Chichi, el acusado y su defensora oficial, la doctora Valeria Irel.

Como se informara oportunamente en 03442, el pasado 31 de agosto en horas de la madrugada, se produjo el incendio de viviendas lindantes en calle Ereño al 1160. Esto se generó luego de que el dueño de la vivienda estuviera bebiendo con un vecino y se iniciara una discusión, para luego comenzar a intercambiar golpes de puño, tras lo cual Ángel David Gatti se fue por el fondo y predió fuego la vivienda, expandiéndose las llamas lo que determinó su destrucción total y de todos los elementos que se hallaban dentro; propagándose las llamas hasta el domicilio habitado por el mismo Ángel Gatti -ubicado en Piedras y Ereño-, el que fue destruido en su totalidad; alcanzando también el fuego la casa de su hermana en Piedras N° 239, generando con su accionar un peligro común para los bienes y personas.

Tal conducta, fue encuadrada en el delito de “Incendio” en calidad de autor, explicando la Fiscal que se han reunido elementos suficientes para sustentar el pedido de prisión preventiva de Gatti, por el plazo de noventa días.

A su turno, la. Defensora Pública, expresa que se oponía a la solicitud interesada por la Fiscalía interviniente y dijo que no se encuentra completamente comprobada la autoría del delito de su asistido, agregando que este no cuenta con antecedentes penales computables y niega la posibilidad de un eventual peligro de fuga. La doctora Irel ofreció como medida alternativa quedar bajo el cuidado y vigilancia de la novia, lo que no fue aceptado por la Fiscal.

Oídas las partes, la magistrado dispuso la prisión preventiva del imputado, en orden al delito de “Incendio” (Arts. 186 inc. 1 del Cód. Penal) en calidad de autor (art. 45 del Cód. Penal), pero por el plazo de 30 días y su alojamiento en dependencias de la Comisaría Primera.