Cuartos de Final del Interasociativo de Primera femenino

Este viernes 22 de septiembre, se comienza a disputar el segundo juego de los Playoffs del Torneo Interasociativo de primera femenina. Rocamora, Zaninetti, Parque Sur y Juventud Unida ganaron como locales y se metieron a un partido de las semifinales.

Resultados del primer juego

Rocamora 60 – 37 Regatas

Parque Sur 62 – 48 Central Entrerriano

Juventud Unida – 67 – 29 La Unión

Zaninetti – 68 – 45 CAVE

Para el segundo punto, cambia la localía. Regatas vs Rocamora, CAVE vs Zaninetti y Central Entrerriano vs Parque Sur están programados para este viernes a las 21hs. Mientras que La Unión recibirá a Juventud Unida el viernes 29, también a las 21hs.