Bordet resaltó que el ciclo lectivo se desarrolla “sin un solo día de paro”

El gobernador Gustavo Bordet puso en valor el acuerdo salarial alcanzado con los gremios docentes y de la administración pública. «Fue fruto del trabajo en conjunto que venimos desarrollando”, resaltó y agregó: “nos ha permitido promediar el ciclo lectivo sin un solo día de paro”.

Durante su visita a la ciudad de Gualeguaychú, en la que compartió actividades con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y los intendentes de esa ciudad, Martín Piaggio, y de Paraná, Adán Bahl, Bordet fue consultado sobre los acuerdos salariales alcanzados con los gremios docentes de Entre Ríos y con ATE y UPCN.

“Entendemos que en momentos de mucha dificultad es necesario tener salarios que le ganen a la inflación”, señaló Bordet, y valoró “el trabajo en conjunto que venimos desarrollando con los gremios”.

En esa línea, explicó que, puntualmente, el acuerdo con los cuatro gremios docentes “nos ha permitido promediar el ciclo lectivo sin un solo día de paro”.

“Vamos a cumplir más de 190 días hábiles de clases y, gracias a la extensión de la jornada, sumamos otros 35 días más de clases al año. Esto significa también más pago para los docentes, un reconocimiento a la tarea que realizan en el aula. El salario del docente se ha duplicado desde comienzo de año a esta fecha», detalló el mandatario.

Puntualizó también que «con los gremios de la administración central tanto ATE como UPCN llegamos al mismo acuerdo», y subrayó que “en estos casi ocho años que llevamos de gestión, todos los aumentos salariales fueron remunerativos y bonificables, es decir porcentuales, con lo cual también impacta sobre los jubilados gracias al 82 por ciento móvil que tenemos en la provincia”.

Algo muy curioso

Por otra parte, consultado sobre el rechazo de la oposición a tratr el proyecto de Ley enviado por el gobierno nacional para eliminar el impuesto a las ganancias, Bordet señaló que es algo «muy curioso, porque justamente se han llenado la boca hablando de que hay que bajar impuestos, pero bueno se nota que los impuestos que querían bajar eran para la patronal. Cuando se trata de bajar impuestos para los trabajadores como el impuesto a las ganancias, lo ha dicho bien claro el ministro Sergio Massa que el salario no debe ser grabado con un impuesto. La verdad que no se entiende que se perjudique a tantos trabajadores en la Argentina porque no se da tratamiento una ley. Entonces me parece una actitud muy mezquina».

Sobre el final, también fue consultado sobre las expectativas del oficialismo de cara a las elecciones del 22 de octubre. En ese marco, Bordet ratificó que “Nuestro frente, Más para Entre Ríos, llega muy fortalecido. Estamos en un escenario de paridad, terminamos con el candidato más votado y que tiene todo para crecer. No tengo dudas de que Entre Ríos, que necesita un salto de calidad, podrá darlo con Adán Bahl”.

“Vamos a trabajar para que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos y para que Adán Bahl sea nuestro gobernador y Martín Roberto Piaggio el intendente de Gualeguaychú”, concluyó Bordet.