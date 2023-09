Autoconstrucción de viviendas: Orrico y Steren avanzan en un proyecto común

El candidato a intendente y el Presidente de Uruguay se Puede, coincidieron en la necesidad de priorizar en la plataforma electoral de Juntos por Entre Ríos en alternativas concretas de acceso a la primera vivienda propia. Juan Orrico y Anibal Steren plantean una alternativa a uno de los reclamos más recurrentes en nuestra ciudad, la dificultad de acceder a la casa propia: “tenemos problemas de conseguir una casa propia o alquilar incluso a un precio razonable según mis ingresos” expresan los vecinos con preocupación.

En ese sentido, Orrico expresó: ”plantearemos diferentes alternativas: las familias que poseen un terreno podrán acceder a un plan de autoconstrucción de vivienda con la instrucción de profesionales municipales (ingenieros y arquitectos) que supervisarán a la familia que construya con sus propias manos y un crédito municipal hipotecario para la provisión de los materiales. De esta forma se logran dos objetivos: Capacitar en oficio de construcción al jefe de hogar y avanzar hacia la tan ansiada casa propia”

Por su parte Steren indicó que ”si la familia no posee terreno deberá previamente empadronarse en lo que se denominará “Banco de Tierras”, que el municipio pondrá a disposición en una segunda etapa para aquellos que nunca pudieron acceder a un terreno y trabajará en conjunto con los desarrolladores para poner en valor áreas del ejido urbano”. Y finalmente agregó: “si la familia no está laboralmente activa, se podrán formar en una tercera etapa, cooperativas de construcción que les permita a sus miembros extender mano de obra a otras familias que no puedan comenzar con la autoconstrucción”.

En todos los casos se iniciaría por etapas este plan y en la medida que cada circulo de familias vaya iniciando el repago de los materiales de construcción y/o el terreno, se irán abriendo nuevos grupos de manera que Concepción del Uruguay pueda ir disminuyendo el déficit de vivienda que hoy tiene y así también bajar la demanda de alquileres que hace casi imposible conseguir vivienda en la ciudad.