ADRIANA MABEL FERNANDEZ «TANA», Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SU MADRE:AIDEE GONZALEZ, SUS HIJOS: ADRIANA, JUAN, DANIELA, MILAGROS, BELEN, AGUSTINA, CAMILA Y MICAELA, SUS HIJOS POLITICOS: JULIO, NICO, JOSE, DANIEL Y EDGAR, SUS NIETOS: CRISTIAN, ZOE, TIZIANO, EMA, JUAN, MALENA, ESTEFI Y SAORI, SU BISNIETO, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS, SERAN CREMADOS, CASA DE DUELO EVA PERON 550, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-