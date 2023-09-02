sábado, septiembre 2, 2023
Fúnebres

ADRIANA MABEL FERNANDEZ  «TANA», Q.E.P.D.

ADRIANA MABEL FERNANDEZ  «TANA», Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL  01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SU MADRE:AIDEE GONZALEZ, SUS HIJOS: ADRIANA, JUAN, DANIELA, MILAGROS, BELEN, AGUSTINA, CAMILA Y MICAELA, SUS HIJOS POLITICOS: JULIO, NICO, JOSE, DANIEL Y EDGAR, SUS NIETOS: CRISTIAN, ZOE, TIZIANO, EMA, JUAN, MALENA, ESTEFI Y SAORI,  SU BISNIETO, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS, SERAN CREMADOS, CASA DE DUELO  EVA PERON 550, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-

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