El sub 17 de Rocamora ante Lanús

El equipo sub17 Femenino del Tomás de Rocamora se enfrentará este sábado y domingo al equipo de Lanús en la segunda fase de la Zona Centro Sur de la Liga Federal Formativa sub17. Las jugadoras, bajo la dirección de Leonardo Domínguez, viajarán este sábado con la ilusión de obtener un buen resultado que les permita avanzar a la siguiente ronda del torneo

Este fin de semana marcará el inicio de los cuartos de final de la Liga Federal Formativa sub17 Femenina. En total, se llevarán a cabo 11 enfrentamientos, cada uno al mejor de dos partidos, dentro de cada conferencia. El equipo Rocamora dará comienzo a esta emocionante etapa el día sábado frente a Lanús, con el primer partido programado para las 21 horas y el segundo para el domingo a partir de las 11. Ambos encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Básquet Pass.

Las citadas por el DT Domínguez son las siguientes: Florencia Fernández; Maite Merello; Avril Torres; Anabella Dutra; Camila Dunat; Magalí Paez; Abril Acuña; Agustina Dutra; Micaela Pérez; Lara Garnier; Antonella Peñalber.

Las jornadas:

Zona Centro Sur

Jornada 1

09/09 | 18.30hs | Obras Basket vs. Berazategui

09/09 | 20.00hs | Estudiantes de Paraná vs. Peñarol

09/09 | 21.00hs | Lanús vs. Rocamora

Jornada 2

10/09 | 10.00hs | Obras Basket vs. Berazategui

10/09 | 10.00hs | Estudiantes de Paraná vs. Peñarol

10/09 | 11.00hs | Lanús vs. Rocamora

*Unión Florida pasa directo a tercera fase

Todos los partidos se podrán ver en vivo y de forma gratuita por medio del canal de YouTube de Basquet Pass. Las estadísticas estarán disponibles en la App de CAB para dispositivos móviles.