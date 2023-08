Villa Elisa: Clasificación y a pensar en Mar del Plata

Con mucho orgullo hay que decir que se incrementa la cantidad de deportistas elisenses que, desde el 25 al 30 de septiembre, nos representarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita.

En las últimas horas, tres de las cuatro chicas que participaron en Concepción del Uruguay de la Final Provincial en deporte adaptado lograron sellar su clasificación para este año a Mar del Plata.

Hablamos de Sofía Casse (sub 18, discapacidad visual), Belén Villagra (sub 16, discapacidad intelectual) y Abril Izaguirre (sub 14, discapacidad visual). Las buenas marcas conseguidas no fueron suficiente para que Abi Francou, la restante atleta, pudiera también clasificar.

A las cuatro chicas, se sumó la presencia por nuestra ciudad de los profesores Guillermo Moren, Jimena Sotelo y José Ignacio Pignataro.

Aparte de las mencionadas, Villa Elisa tendrá además en la Final Nacional a los siguientes deportistas: Maia Lugrin (atletismo), Dylan Leite y Tadeo Sauthier (fútbol), U15 femenino CAVE (básquet) y U17 femenino CAVE (básquet).