Victoria de Depro y el Lobo vuelta al ultimo puesto

Se completó el domingo la fecha 27 con victorias de Depro ante Unión de Sunchales y de Defensores de Belgrano ante Sportivo Belgrano.

Los de Pronunciamiento se impusieron con goles de tres históricos del club: Yair Gurnel, Lautaro Robles y Héctor Echagüe. En Ramallo Defensores le ganó a Sportivo Belgrano por 3 a 2 para volver a poner a Gimnasia en zona de descenso.

La que viene: DePro vs. Sportivo Belgrano

El Linqueño vs. Unión de Sunchales

Sportivo Las Parejas vs. Douglas Haig

Independiente vs. Gimnasia y Esgrima

Libre: Defensores de Belgrano.