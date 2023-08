Stratta: “La educación de calidad es prioridad para nuestro gobierno”

“La educación de calidad es prioridad para nuestro gobierno”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta este martes tras recorrer la Escuela Agrotécnica Dr. Pedro Radio, y acotó: “Es una obra muy anhelada y necesaria porque tiene que ver con la educación del Siglo XXI”.

Junto a los intendentes de Paraná y de Villaguay, Adán Bahl y Claudia Monjo; y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la vicegobernadora Laura Stratta recorrió en Victoria las obras de ampliación y refacción del sector Pedagógico y de Producción en Anexo Agrotécnica E.E.T. N°1 Dr. Pedro Radio.“Es una obra muy anhelada y necesaria porque tiene que ver con la educación del Siglo XXI, con preparar a nuestros estudiantes para que puedan trabajar”, dijo la vicegobernadora. “Se trata de una escuela modelo que, entre otras áreas, incluye la sala de faenamiento con una habilitación que es la única en la provincia para que la producción pueda comercializar bajo la normativa vigente del Ministerio de Producción”, indicó.

En esta línea, Stratta explicó: “El proyecto tiene que ver con un pedido de la escuela, con una mirada de las necesidades que tiene nuestra ciudad y nuestra región, con el perfil de estudiantes y de escuela secundaria. Estoy muy contenta con las concreciones, de ver cómo avanza la obra”, remarcó tras agradecer al gobernador Gustavo Bordet por la decisión de invertir en educación de calidad, particularmente en establecimientos de educación técnica y agrotécnica de la provincia.

“Los directivos y el equipo docente plantearon la necesidad a futuro de ampliar el proyecto porque la matrícula necesita seguir creciendo y afianzándose”, contó la vicegobernadora, y ratificó el compromiso “con la realidad de la educación y de las escuelas técnicas y agrotécnicas en particular”.

Las gestiones se evalúan con acciones

“Las gestiones se evalúan por las acciones más que por los discursos”, dijo Bahl e indicó: “Podemos ver cómo en todo el territorio de la provincia en solamente cuatro años, el gobierno provincial ha intervenido en más de 500 establecimientos educativos”.

En esta línea, el intendente de Paraná consideró: “Hoy hay una inversión muy importante en la Escuela Agrotécnica Dr. Pedro Radio, que va a implicar no solamente un proceso de aprendizaje para que los chicos salgan ya al mercado laboral de manera directa, sino que también se pueden brindar servicios para pequeños productores, lo que es muy importante”. Y añadió: “Con todo el proceso de inversión que implica no solamente la parte educativa tradicional, sino también una sala de faena que va a generar un impacto muy positivo porque tiene todas las habilitaciones que establece, la fiscalización, el Ministerio de Producción”.

Luego, Bahl ratificó: “Las escuelas técnicas y las escuelas agrotécnicas deben seguir una prioridad como ha sido en la gestión de Laura y de Gustavo”, aseguró.

“Estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestra gestión provincial y, como digo, las gestiones se evalúan con acciones, no con discurso y claramente podemos ver esto en todo el territorio provincial”, concluyó Bahl.

Luego, Monjo manifestó: “Estamos orgullosos del gobierno provincial, del trabajo que han hecho Gustavo Bordet y Laura Stratta. Vemos este firme compromiso con la educación, con los jóvenes, y es lo que necesitamos, que nuestros jóvenes salgan formados y aptos para ingresar al mercado laboral”, opinó.

En tal sentido, la intendenta de Villaguay comentó: “En esta escuela agrotécnica están dadas todas las condiciones para que los jóvenes tengan ese perfil y vamos a seguir apostando a eso: a más educación y más producción, que es el trabajo que han venido haciendo nuestro gobernador y vicegobernadora”.

En tanto, Claudio Pereira, el rector de la institución, expresó: “Es algo que soñamos durante mucho tiempo, algo esperado, y ahora vemos que está conectándose. Estamos muy conformes con la política educativa del gobierno provincial, que para nosotros ha sido un logro muy importante contar con ese acompañamiento”.

Y siguió: “Lo que nosotros estamos viendo acá reflejado, que pudieron observar ustedes, tiene que ver con la inclusión de los estudiantes, darle mayor oportunidad para el estudio y de esa manera poder contener realmente la matrícula y dar respuesta a la necesidad de la formación agropecuaria que el departamento está solicitando”.

Apoyo a emprendedores

Después, Stratta, Bahl y Monjo estuvieron en un emprendimiento familiar del rubro panificación que viene creciendo, elaborando productos de excelente calidad para las y los vecinos de Victoria. Javier Procaccini, propietario del comercio, habló sobre la visita y destacó el acompañamiento del gobierno provincial. “Fue una visita muy amena, nos sentimos cómodos”, resumió tras recordar que hace cuatro años también recibieron la visita de Stratta con un aporte de la vicegobernadora que les permitió emprender y crecer.