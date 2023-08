Seguirá preso: Prorrogaron la prisión preventiva para el acusado de prender fuego a su pareja

Se realizó este viernes por la mañana, en la OGA de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías, Dra. Alejandrina Herrero, una audiencia para tratar nuevamente la prórroga de la prisión preventiva de Milton Agustín Boladeres (23), acusado de S/ Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género, en grado de tentativa”, en perjuicio de su ex pareja Clarisa Domínguez, causa que lleva adelante el Agente Fiscal N° 5 -Dr. Eduardo Santo.

En la misma estuvieron presentes el fiscal, los Defensores Técnicos Dr. Fabián Otaran y Dr. Joaquín Buschiazzo, el imputado conectado de manera remota desde la Unidad Penal y no estuvo el Querellante, Dr. Ernesto Figún.

En su alegato, el Agente Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Boladeres (ya lleva más de 9 meses detenido), fundamentando que los riesgos procesales siguen vigentes y simplemente falta un informe para la elevación de la causa a juicio y cree que es una prueba muy importante. Que la víctima tiene temor de encontrarse con el imputado y que hay que resguardarla hasta el debate

Por esta razón solicitó una prórroga de la prisión preventiva por el plazo de treinta días., ras lo cual el Dr. Otarán insistió como en audiencias anteriores, señalando que la libertad debe ser la regla en las causas penales, que no se han alegado los riesgos procesales. Que no ha comparecido el querellante, agregando que no tienen herramientas que digan que el imputado puede poner en riesgo la investigación y que se amerita una revisión de su situación, que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento en la investigación. Finalmente solicitó un arresto domiciliario.

Luego el Dr. Buschiazzo, ofreció la institución El Prado para que pueda seguir ahí alojado su representado, a lo que se opuso el Fiscal.

Oídas las partes, la jueza dispuso la prórroga de la prisión preventiva de Boladeres por el término de treinta días y este deberá continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal de Paraná.

El caso

Como se informara en notas anteriores, el hecho ocurrió el día 15 de octubre de 2022, entre las 02.30 y las 03.00 hs., en la habitación del fondo del domicilio ubicado en esquina noreste de calles Almafuerte y Lucas Piris, y como sostiene la Fiscalía, en medio de una discusión con su pareja, Clarisa Domínguez, Boladeres (A) TITO, con clara intención de quitarle la vida, roció a la misma con alcohol etílico en su rostro y parte superior del cuerpo, a la vez que roció también parte del resto de la habitación, ocasionando que Domínguez termine prendida fuego, esparciendo ese fuego a toda la habitación, escapando esta hasta el patio donde logró apagar las llamas de su cuerpo arrastrándose en el pasto, siendo luego asistida por el acusado, quien junto a su padre la llevaron hasta el hospital local donde quedó internada.

Como consecuencia del incidente, la mujer resultó con heridas de carácter grave, del tipo AB-B en cuello y cara, manos, dorso y palma derecha y palma izquierda; tipo A cavidad bucal con edema, signos de lesión de vía aérea con intubación oro traqueal. Lesión térmica de vía aérea G III´.»