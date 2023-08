¿Se transferirán, algún día, los fondos coparticipables de la Ley de Financiamiento Educativo?, se preguntó el senador Rubén Dal Molin

El senador provincial, por el departamento Federación, Rubén Dal Molin (JxC), reclamó a la provincia que se transfieran los fondos coparticipables de la Ley de Financiamiento Educativo.

«Hablemos claro: pese a lo dispuesto desde hace más dos años, la provincia no coparticipa a los municipios los fondos que provienen de Ley 26.073, y que los devenga en Rentas Generales. Ha habido reclamos porque para los municipios son recursos importantes, pero no hay respuestas”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, Dal Molin, dijo: “en 2022 ingresaron por Ley 26.073, 21.259 millones de pesos. Corresponde a la totalidad de los municipios el 15,67% de ese monto, es decir: 3.331 millones de pesos. A Chajarí, de ese monto, le corresponden 75 millones; a Villa del Rosario casi 20 millones; a Santa Ana, 18 millones, a valores históricos 2022”.

“Este año es más del doble y la provincia no lo coparticipa. ¿Vendrán en algún momento reclamos judiciales? Hoy no tenemos conocimiento. La experiencia nos dicta que con seguridad no solo habrá reclamos, sino que se extenderán a cobrar aquellos que no fueron pagados en ejercicios anteriores, con sus correspondientes actualizaciones”, indicó el senador.

Dal Molin aclaró: “cada uno tiene una responsabilidad institucional, y es natural que un buen intendente reclame lo que corresponde a su pueblo, lo que estamos seguro es que será un hueco fiscal importante para la administración que viene”.

A decir del legislador para que no se reiteren estas situaciones será necesario que “por Ley de coparticipación provincial (8.491), se cree una comisión de seguimiento, con participación de intendentes. Así lo propuse en el 2020 y nunca fue tratada esta iniciativa”.

Por último, Dal Molin explicó “la solución debe ser política, y el consenso debería llegar de la mano del trabajo en esa comisión en donde todos estén representados”