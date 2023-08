Se presentó la obra teatral “Sara, un nombre de guerra”

Días pasados, se presentó en Concepción del Uruguay, la obra teatral “Sara, un nombre de guerra” bajo la dirección de Horacio Pucheta. La actividad fue organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. El drama, está basado en los tristes y oscuros años 70 durante la dictadura militar.

Con una importante presencia de público, se desarrolló la actividad en el salón de actos de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 12 “25 de junio” que funciona por la tarde – noche, en el edificio de la escuela Benigno Teijeiro Martínez.

La obra trata sobre la lucha entre una madre que no puede y una hija que quiere ir al encuentro de la verdad. “El material nace a partir de realizar una investigación general de nuestra trágica etapa de finales de los ‘70 y principio de los ’80. Como punto de partida, utilicé un hecho histórico en particular que, desde mi punto de vista, no es tomado en cuenta por nuestra historia reciente. Profundicé mi investigación, busqué testimonios, indagué en documentales y luego de posteriores charlas con la protagonista sobre historias vividas, traté de convertir todo en ficción” narró su director, el dramaturgo Horacio Pucheta.

Según la descripción; el tema central de la pieza es el proceso de construcción de la relación entre una madre (Sara) y una hija (Ana). Ana, después de haber vivido hasta los 6 años con sus abuelos maternos, empieza a visitar esporádicamente a su mamá deseando saber su propia historia, que nadie le ha podido narrar.

Por su parte, Darío Baron, director de Derechos Humanos agradeció a la comunidad que se acercó a presenciar esta importante obra que ya recorrió distintos escenarios del país, llegando a Concepción del Uruguay; una ciudad que posee 18 uruguayenses desaparecidos, una nieta recuperada y una política activa en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Asimismo, el funcionario destacó que la obra logró concretarse en nuestra ciudad, gracias al contacto previo con Ana Testa, en quien se basa la obra. “Realmente fue un éxito ya que fueron 200 las personas que concurrieron al lugar, generándose un clima especial durante la noche”.

“Esta pieza teatral busca sembrar Memoria por lo tanto es relevante ante cualquier contexto” destacó Pucheta, quien no descartó la posibilidad de volver a presentarla en Concepción del Uruguay.