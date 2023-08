Rocamora sumó al pivote Enmanuel Labata

Tomás de Rocamora tachó otro casillero en el armado de su plantel rumbo a la próxima Liga Argentina de Básquetbol y cerró al pivote Enmanuel Labata Uribe, oriundo de Santo Domingo, República Dominicana, y con paso reciente en Instituto Central Córdoba dentro de la Liga de Desarrollo.

El interno de 22 años de edad y 2.07 metros de altura será entonces otro de los jugadores del plantel que comandará nuevamente Agustín Pujol y que ya tiene las renovaciones de Mauro Tarragó, Justo Catalín, Agustín Cavallín y Matías Caire; y las incorporaciones de Federico Repetti, Andrés Fernández y Brian Díaz.

Labata fue reclutado por IACC en 2022 y tuvo muy buenos desempeños en el equipo que terminó siendo subcampeón de la última Liga de Desarrollo tras perder la definición de la competencia a manos de Oberá Tenis Club.

“Me siento súper motivado con esta nueva temporada que va a estar llena de desafíos y nuevas experiencias. Estoy muy contento porque han apostado por mí y nada, a dar el máximo para tener la mejor temporada posible”, señaló el jugador en diálogo con el Departamento de Prensa.

Luego agregó que “también me siento muy agradecido con Instituto por el buen trato que me han dado; tuvimos una gran temporada regular, no pudimos lograr el objetivo pero me siento muy orgulloso de todo lo que logramos y desarrollamos juntos”.

El nuevo jugador del Rojo se refirió finalmente a lo que ha sido su estadía durante este tiempo en nuestro país. “Tengo 11 meses en Argentina y la verdad que es una tierra hermosa y llena de buena gente con lugares realmente increíbles”, aseguró.