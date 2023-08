Roberto Prina, ganador de la N7 Light

El de Paraná se reencontró con la victoria en una clase N7 Light del Rally Entrerriano RUS que siempre presenta finales ajustados.

“El fin de semana en Pronunciamiento y San Justo lo veníamos buscando hace rato, el auto estuvo contundente, se aguanto todo y no se le cayo una tuerca; arrancamos el sábado con buen ritmo en el primer PC, hasta que nos pasamos de largo y terminamos adentro de un campo y perdimos algo de tiempo, después de eso no cometimos mas errores y pudimos terminar ganando la etapa; el domingo salimos mas tranquilos, cuidando el auto, algo que a veces no hacemos y pudimos terminar la carrera y obtener este resultado que no se nos daba a pesar de estar competitivos todo el año” Conto Tito que lleva la atención de su propio Equipo.

“Quiero agradecer a los chicos del taller, que todos los días están laburando en el auto y a la gente que nos da una mano económicamente, todos sabemos que esta difícil la cosa y sin embargo nos siguen apoyando; volvimos a Pronunciamiento después de mucho tiempo y me encontré con gente muy querida, fue un lindo fin de semana.