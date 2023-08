Regatas y Parque Sur debutan enfrentándose en el Prefederal

Conferencia 1 Pre Federal 2023

Equipos participantes: BH, 2- FERRO de CDIA, 3- REGATAS, 4- S. S. SALVADOR, 5- RACING de GCHU, 6- BANCARIO, 7- ESTUDIANTES de CIA, 8- PARQUE SUR, 9- AT. TALA, 10- C. ENTRRERRIANO y 11- SAN JOSÉ.

Forma de disputa:

FASE 1: Se juega todos contra todos a 2 ruedas y se ordenan del 1° al 12°. Los 4 primeros juegan para ver quien el Campeón de Conferencia 1 pasando directamente al Torneo Federal 2024. (1° vs 4° y 2° vs 3°).

El 5° y 6° pasan directo al Torneo Federal y dejan su participación en la conferencia.

Desde el 7° al 10° juegan Play Off al mejor de 3 partidos para ver quienes son los otros 2 equipos que pasan al Torneo Federal 2024. (7° vs 10° y 8° vs 9°). En cancha de los mejores posicionados en base a Fase regular.

1° Fecha: 01 Septiembre 2023 2° Fecha: 08 Septiembre 2023 Libre : San José Libre: Racing Gchu BH vs C. Entrerriano Bancarios vs S.S. Salvador Ferro Cdia vs At. Tala Estud. Cdia vs Regatas Regatas vs P. Sur P. Sur vs Ferro Cdia S.S. Salvador vs Estud. Cdia At. Tala vs BH Racing vs Bancarios C. Entrerriano vs S. José

3° Fecha: 10 Septiembre 2023 4° Fecha: 15 Septiembre 2023 Libre: C. Entrerriano Libre: S. S. Salvador S. José vs At. Tala Racing vs Regatas BH vs P. Sur Bancarios vs Ferro Cdia Ferro Cdia vs Estud. Cdia Estud. Cdia vs BH Regatas vs Bancarios P. Sur vs S. José S.S. Salvador vs Racing Gchu At. Tala vs C. Entrerriano

5° Fecha: 17 Septiembre 2023 6° Fecha: 22 Septiembre 2023 Libre: At. Tala Libre: Regatas C. Entrerriano vs P. Sur S.S. Salvador vs Ferro Cdia S. José vs Estud. Cdia Racing vs BH BH vs Bancarios Bancarios vs S. José Ferro Cdia vs Racing Gchu Estud. Cdia vs C. Entrerriano Regatas vs S. S. Salvador P. Sur vs At. Tala

7° Fecha: 29 Septiembre 2023 8° Fecha: 01 Octubre 2023 Libre: P. Sur Libre: Ferro Cdia At. Tala vs Estud. Cdia Regatas vs BH C. Entrerriano vs Bancarios S.S. Salvador vs S. José S. José vs Racing Racing vs C. Entrerriano BH vs S. S. Salvador Bancarios vs At. Tala Erro Cdia vs Regatas Estudiantes Cdia vs P. Sur

9° Fecha: 06 Octubre 2023 10° Fecha: 13 Octubre 2023 Libre: Estudiantes Cdia Libre: BH P. Sur vs Bancarios Ferro Cdia vs S. José At. Tala vs Racig Regatas vs C. Entrerriano C. Entrerriano vs S.S. Salvador S.S. Salvador vs AT. Tala S. José vs Regtas Racing vs P. Sur BH vs Ferro Cdia Bancarios vs Estud. Cdia

11° Fecha: 15 Octubre 2023 Libre: Bancarios Estud. Cdia vs Racing P. Sur vs S.S. Salvador At. Tala vs Regatas C. entrerriano vs Ferro Cdia S. José vs BH

SEGUNDA RUEDA

Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15 Fecha 16 Fecha 17 20-10-2023 22-10-2023 27-10-2023 03-11-2023 05-11-2023 10-11-2023 11 vs 12 12 vs 5 10 vs 12 12 vs 4 9 vs 12 12 vs 3 10 vs 1 4 vs 6 9 vs 11 3 vs 5 8 vs 10 2 vs 4 9 vs 2 3 vs 7 8 vs 1 2 vs 6 7 vs 11 1 vs 5 8 vs 3 2 vs 8 7 vs 2 1 vs 7 6 vs 1 11 vs 6 7 vs 4 1 vs 9 6 vs 3 11 vs 8 5 vs 2 10 vs 7 6 vs 5 11 vs 10 5 vs 4 10 vs 9 4 vs 3 9 vs 8

Fecha 18 Fecha 19 Fecha20 Fecha 21 Fecha 22 17-11-2023 19-11-2023 24-11-2023 01-12-2023 03-12-2023 8 vs 12 12 vs 2 7 vs 12 12 vs 1 6 vs 12 7 vs 9 1 vs 3 6 vs 8 11 vs 2 5 vs 7 6 vs 10 11 vs 4 5 vs 9 10 vs 3 4 vs 8 5 vs 11 10 vs 5 4 vs 10 9 vs 4 3 vs 9 4 vs 1 9 vs 6 3 vs 11 8 vs 5 2 vs 10 3 vs 2 8 vs 7 2 vs 1 7 vs 6 1 vs 11

Fecha 12: 20 Octubre 2023 Fecha 13: 22 Octubre 2023 Libre: San José Libre: Racing Gchu C. Entrerriano vs BH S.S. Salvador vs Bancarios At. Tala vs Ferro Cdia Regatas vs Estud. Cdia P. Sur vs Regatas Ferro Cdia vs P. Sur Estud. Cdia vs S.S. Salvador BH vs At. Tala Bancarios vs Racing S, José vs C. Entrerriano

Fecha 14: 27 Octubre 2023 Fecha 15: 03 Noviembre 2023 Libre: C. Entrerriano Libre: S.S. Salvador At. Tala vs S. José Regatas vs Racing P. Sur vs BH Ferro Cdia vs Bancarios Estud. Cdia vs Ferro Cdia BH vs Estud. Cdia Bancarios vs Regatas S. José vs P. Sur Racing vs S.S. Salvador C. Entrerriano vs At. Tala

Fecha 16: 05 Noviembre 2023 Fecha 17: 10 Noviembre 2023 Libre: At. Tala Libre: Regatas P. Sur vs C. Entrerriano Ferro Cdia vs S.S. Salvador Estud. Cdia vs S. José BH vs Racing Bancarios vs BH S. José vs Bancarios Racing vs Ferro Cdia C. Entrerriano vs Estud. Cdia S.S. Salvador vs Regatas At. Tala vs P. Sur

Fecha 18: 17 Noviembre 2023 Fecha 19: 19 Noviembre 2023 Libre: P. Sur Libre: Ferro Cdia Estud. Cdia vs At. Tala BH vs Regatas Bancarios vs C. Entrerriano S. José vs S.S. Salvador Racing vs S. José C. Entrerriano vs Racing S.S. Salvador vs BH At. Tala vs Bancarios Regatas vs Ferro Cdia P. Sur vs Estud. Cdia

Fecha 20: 24 Noviembre 2023 Fecha 21: 01 Diciembre 2023 Libre: Estud. Cdia Libre: BH Bancarios vs P. Sur S. José vs Ferro Cdia Racing vs At. Tala C. Entrerriano vs Regatas S.S. Salvador vs C. Entrerriano At. Tala vs S.S. Salvador Regatas vs S. José P. Sur vs Racing Ferro Cdia vs BH Estud. Cdia vs Bancarios

Fecha 22: 03 Diciembre 2023 Libre: Bancarios Racing vs Estud. Cdia S.S. Salvador vs P. Sur Regatas vs At. Tala Ferro Cdia vs C. Entrerriano BH vs S. José

FASE 2

Los 4 primeros de la FASE 1 juegan Play Off al mejor de 3 partidos para ver quien es el Campeón de Conferencia 1.

Play Off 1 vs 4 (Partido A) y 2 vs 3 (Partido B)

06 Diciembre 2023. Juego 1.

08 Diciembre 2023. Juego 2.

10 Diciembre 2023. Juego 3.

Del 7° al 10° Juegan también Play Off para ver que 2 equipos conforman las 8 plazas para el Torneo Federal.

Play Off 7° vs 10 y 8° vs 9°.

06 Diciembre 2023. Juego 1.

08 Diciembre 2023. Juego 2.

10 Diciembre 2023. Juego 3.

FASE 3

FINAL

Juegan esta, el Ganador de Partido A ys Ganador de Partido B, al mejor de tres juegos.

13 Diciembre 2023. Juego 1.

15 Diciembre 2023. Juego 2.

17 Diciembre 2023. Juego 3.

OPCION 2

SI SON 12 EQUIPOS

2 ZONAS DE 6 EQUIPOS. – 10 PARTIDOS –

SE JUEGAN INTERZONALES. – 2 PARTIDOS –

TOTAL 12 PARTIDOS

LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS CLASIFICAN AL FEDERAL Y JUEGAN POR EL CAMPEON DE CONFERENCIA.

1A vs 2B – 1B vs 2ª…

LOS GANADORES JUEGAN PARA SABER EL CAMPEÓN. LOSPERDEDORES AL FEDERAL.

TOTAL DE PARTIDOS 14/18.

DEL TERCERO AL 6TO JUEGAN PLAY OF AL MEJOR DE 3.

3A vs 6B

4A vs 5B

3B vs 6ª

4B vs 5ª

TOTAL DE PARTIDOS 14/15.

LOS 4 GANADORES PASAN AL FEDERAL….TOTAL 8 PLAZAS.