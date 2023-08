Reconocieron a Carlos Vecchio como “Personalidad destacada de la Cultura”  

En la tarde noche de este miércoles, y ante un gran marco de público en el Museo de la Ciudad, se llevó a cabo el reconocimiento al humorista y actor uruguayense Carlos Vecchio como “Personalidad destacada de la Cultura”. Además, se inauguró la muestra “¡Ay lo que hay!”, en honor al, también, escritor.

Carlos Vecchio, humorista y actor uruguayense, fue homenajeado como “Personalidad destacada de la Cultura”. Esto ocurrió en la tarde noche de este miércoles, en las instalaciones del recientemente renovado Museo de la Ciudad. Con la presencia del mismísimo Carlos, autoridades municipales, del Honorable Concejo Deliberante y un gran marco de público, se inauguró además la muestra “¡Ay lo que hay!”, en honor al “joven oriundo de Basavilbaso”, pero que fue adoptado por La Histórica.

En este marco, Vecchio expresó con algarabía: “Solamente quiero agradecer, no me queda nada más. Lo que he tratado de hacer en mi vida, lo podría poner en miles de palabras, pero esto es hermoso. Lo valoro mucho y lo voy a disfrutar, y no lo voy a olvidar jamás”.

De joven, Vecchio se trasladó 0a La Plata para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de la ciudad homónima y de la que alcanzó a cursar 5 años de la carrera. Allí, en 1976, fue secuestrado por la última dictadura militar, siendo liberado dos años después. Tras esto, comenzó a desarrollarse en la escritura y el humor.

Ahora, Vecchio tendrá una muestra en su honor titulada “¡Ay lo que hay!”, que rememora uno de sus trabajos. La misma se extenderá durante todo el mes de agosto en el recientemente renovado Museo de la Ciudad.

A su vez, el director de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Guillermo Lugrín, indicó que “es una noche que todos vamos a recordar, y que también es entrañable porque es idéntica a Carlos Vecchio”

En referencia a la Muestra, Lugrín señaló que “aquí habrá un mínimo pantallazo de la trayectoria de Carlos, en la que ha hecho múltiples cosas. Un hombre que crea, un hombre que hace pensar, que hace reír, un buen vecino”.

“Esta muestra estará hasta el domingo y permanecerá para que pueda ser visitada por toda la comunidad, queremos dimensionar la totalidad de la personalidad de Carlos, el vecino, el humorista, el actor, que hace reír y pensar”, finalizó Lugrín.

Durante todos los días, de 9 a 12 y de 16.30 a 19.30, la muestra estará disponible para toda persona que desee llegar hasta el Museo de la Ciudad, ubicado en Galarza 617.