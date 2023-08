Prorrogaron la prisión preventiva de peligroso delincuente y la causa irá a juicio

En una audiencia con algunos incidentes por la conducta del imputado ante la autoridad juridicial a la que grita o insulta, se dispuso mantener la prisión preventiva del mismo y elevar la causa a juicio oral.

La misma tuvo lugar el pasado martes en horas del mediodía, a solicitud de la Fiscal N° 3, doctora Gabriela Seró, quien se presentó ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Ariel Díaz, en el marco del Legajo Nº 663/23, designado: «Silva De Almeida, Natanael s/ Robo doblemente agravado», encantándose presente el imputado de 26 años de edad y su defensora oficial, doctora Valiera Irel.

Este personaje, que ya fuera condenado por robo, en abril del 2021, este acusado de que la noche del 30 de enero de 2023, ingresó a un domicilio, previo escalar una pared de más de 3 metros de altura, para luego romper la traba de una de las ventanas; siendo sorprendido por el propietario, a quien intentó agredir con un cuchillo, procurando darse a la fuga por el portón de la vivienda, siendo sujetado por la espalda por la víctima, por lo que Silva De Almeida, arrojó los elementos robados que estaban envueltos en una sábana, mientras arrojaba puñaladas al dueño del lugar, logrando escapar, pero el damnificado lo siguió en su vehículo, cruzando una patrulla a quien le dio aviso y así fue aprehendido.

Según los damnificados, este individuo hizo inteligencia previa para lograr su cometido y tras su detención, familiares o amigos del mismo realizaron amenazas, intentando asustarlos y hacerlos deponer su denuncia.

Concedida la palabra a la Agente Fiscal dijo que ya se presentó la remisión de la causa a juicio y que se ha descartado cualquier posibilidad de procedimiento abreviado. Manifestando además que el imputado, insulta, grita constantemente, por lo que no se pudo tener un diálogo, por lo cual no se pudo realizar.

La Fiscal dijo que se realizaron las medidas probatorias que se habían comprometido, dio detalles de la testimonial recibida y agregó que los riesgos procesales subsisten, señalando también que el imputado ya ha cumplido dos condenas, por lo que el mismo ya es reincidente. Que p

Por lo expuesto solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de noventa días, que si bien hay fecha de remisión a juicio para el primero de septiembre, esta podría ser hasta la sentencia del juicio.

A su turno, la defensora manifestó que ha hablado en varias oportunidades con su asistido y siempre se mostró calmado y no se pudo dialogar con tranquilidad por el juicio abreviado por un tema que ocurrió con un oficial policial, igualmente no quería el procedimiento. La defensora dejó planteado el interés de su asistido en el caso de poder acceder a un dispositivo de tobillera electrónica, sus padres estarían dispuestos a recibirlo en su domicilio sito en Barrio 144 Viviendas Módulo 20 Departamento «C».

Luego otorgada la palabra al imputado el mismo dijo que él no fue el que realizó el robo, que fue por un tema de un préstamo de dinero. Que él estaba haciendo su trabajo. Seguidamente la doctora Seró se opuso a la prisión domiciliaria, que no es suficiente para aminorar los riesgos procesales. Que en varias oportunidades en la que ha tratado de hablar el imputado tiene mala conducta. Pese a esto, la Defensa insistió por la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el domicilio de sus padres.

Oídas las partes, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al pedido Fiscal por el plazo solicitado, por lo que Alexis Natanael Silva De Almeida, acusado de “Robo doblemente calificado por el uso de arma y escalamiento” (arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 4 en función del 163 inc. 4 del Código Penal), habrá de continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 3 de Concordia.